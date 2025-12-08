У Литві із 1 січня планують скасувати іспити російською мовою на водійське посвідчення

Національне агентство з питань транспортних засобів та ліцензування пропонуватиме іспит англійською мовою, а також додасть іспанську, французьку та польську.

У Литві анонсували із 1 січня скасування іспитів російською мовою для отримання водійського посвідчення.

Про це пише литовський мовник LRT.

Зазначається, що міністерство внутрішніх справ Литви скасує можливість складати теоретичний іспит з водіння російською мовою з 1 січня 2026 року, і це підтвердило Міністерство внутрішніх справ, попри попередні політичні дебати та неоднозначну реакцію громадськості.

Ще у грудні 2024 року колишня міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте підписала наказ, який вимагає, щоб, починаючи з 2025 року, теоретичний іспит був доступний лише литовською або іншими офіційними мовами ЄС, фактично виключивши російську мову як альтернативу.

Але її наступник Владислав Кондратович відклав зміни на один рік, стверджуючи, що агентствам та автошколам потрібно більше часу та "глибших обговорень".

З наближенням крайнього терміну міністерство заявило, що зміни набудуть чинності за графіком. Наразі іспит доступний литовською, англійською та російською мовами.

Деякі автошколи стверджують, що заборона є зайвою, і не повідомляють про різке зростання кількості російськомовних учнів, які бажають скласти іспит до закінчення терміну.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що Regitra, національне агентство з питань транспортних засобів та ліцензування, продовжить пропонувати іспит англійською мовою та додасть іспанську, французьку та польську. Нові мови зараз проходять тестування перед інтеграцією в систему іспитів.

Тим часом кандидати, які складають практичний іспит з водіння, можуть скористатися послугами перекладача.

Минулого року теоретичні іспити російською мовою проводилися в цілому 13 378 разів, що становило 9,7% від загальної кількості. До середини листопада цього року майбутні водії складали іспит російською мовою 14 470 разів (порівняно з 10 961 разом за аналогічний період 2024 року).