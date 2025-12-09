Компанія Paramount заявила про готовність заплатити 108,4 мільярда доларів, щоб перебити пропозицію Netflix щодо придбання Warner Bros. за 82,7 мільярда, про яку раніше було оголошено як про вже досягнуту угоду.

Як пише The Guardian, у Paramount переконані, що їхнє злиття з WB має набагато більше шансів отримати схвалення з боку регулятивних органів. До того ж, вони планують отримати у розпорядження не тільки кіностудію та стримінгову платформу HBO Max, а всю компанію загалом - і запропонували помітно більше ринкової вартості.

У боротьбу за Warner Bros. може втрутитися Білий дім: власники Paramount Девід та Ларрі Еллісони перебувають у хороших відносинах з президентом США Дональдом Трампом. Натомість республіканець і його оточення не надто високої думки про Netflix.

Власники акцій WB погодилися упродовж двох тижнів розглянути пропозицію Paramount та ухвалити остаточне рішення.