Зеленський прокоментував слова Трампа про те, що він казав Путіну про бажання вступити до НАТО і повернути Крим

Президент сказав, що якщо він справді це тоді заявив, то зробив би це знову.

Україна хоче вступити до НАТО і вважає, що це було б справедливо. Але вона точно знає, що ні США, ні ще кілька країн поки що не бачать її частиною Альянсу.

Росія ніколи не буде хотіти бачити її там. Про це президент Володимир Зеленський відповів журналістам.

“І сьогодні що стосується Криму – в нас немає сил повернути”, – сказав він.

Коментуючи слова Дональда Трампа, що Зеленський на першій зустрічі з Владіміром Путіним нібито сказав йому про бажання вступити до НАТО і повернути Крим, український президент сказав:

“Може я це і сказав на першій зустрічі. Я вважаю, що я був правий”.

Зеленський додав, що в України немає сил на відвоювання всією території, немає достатньої підтримки для цього.

“Я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним”, – додав він.