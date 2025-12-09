Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зеленський прокоментував слова Трампа про те, що він казав Путіну про бажання вступити до НАТО і повернути Крим

Президент сказав, що якщо він справді це тоді заявив, то зробив би це знову. 

Зеленський прокоментував слова Трампа про те, що він казав Путіну про бажання вступити до НАТО і повернути Крим
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Україна хоче вступити до НАТО і вважає, що це було б справедливо. Але вона точно знає, що ні США, ні ще кілька країн поки що не бачать її частиною Альянсу.

Росія ніколи не буде хотіти бачити її там. Про це президент Володимир Зеленський відповів журналістам.

“І сьогодні що стосується Криму – в нас немає сил повернути”, – сказав він. 

Коментуючи слова Дональда Трампа, що Зеленський на першій зустрічі з Владіміром Путіним нібито сказав йому про бажання вступити до НАТО і повернути Крим, український президент сказав:

“Може я це і сказав на першій зустрічі. Я вважаю, що я був правий”.

Зеленський додав, що в України немає сил на відвоювання всією території, немає достатньої підтримки для цього.

“Я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним”, – додав він. 
Теми: , ,
