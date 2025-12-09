Трамп заперечив, що обіцяв «фінансовий щит» Угорщині

«Ні, я йому цього не обіцяв, але він точно про це просив», — сказав президент США про прохання Орбана.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не домовлявся про фінансову підтримку для прем’єра Угорщини Віктора Орбана, пише Politico.

«Ні, я йому цього не обіцяв, але він точно про це просив», — сказав Трамп.

Після візиту до Вашингтона минулого місяця Віктор Орбан заявив угорським ЗМІ, що США погодилися надати Будапешту «фінансовий щит» на випадок ускладнень. За словами прем’єра, йшлося про можливість використання валютної своп-лінії чи гнучкої кредитної програми.

Коли журналісти уточнили, чи може Будапешт усе ж отримати таку допомогу, Дональд Трамп уникнув прямої відповіді та похвалив Орбана за міграційну політику, заявивши, що прем’єр «робить дуже добру роботу» і «не впускає нікого до країни».