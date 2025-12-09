Трамп заперечив, що обіцяв «фінансовий щит» Угорщині

Президент США Дональд Трамп заявив, що не домовлявся про фінансову підтримку для прем’єра Угорщини Віктора Орбана, пише Politico.
«Ні, я йому цього не обіцяв, але він точно про це просив», — сказав Трамп.
Після візиту до Вашингтона минулого місяця Віктор Орбан заявив угорським ЗМІ, що США погодилися надати Будапешту «фінансовий щит» на випадок ускладнень. За словами прем’єра, йшлося про можливість використання валютної своп-лінії чи гнучкої кредитної програми.
Коли журналісти уточнили, чи може Будапешт усе ж отримати таку допомогу, Дональд Трамп уникнув прямої відповіді та похвалив Орбана за міграційну політику, заявивши, що прем’єр «робить дуже добру роботу» і «не впускає нікого до країни».
- Орбан наразі входить у складний політичний період: Угорщина має провести вибори наступної весни, а економіка країни демонструє стагнацію. На цьому тлі Брюссель раніше заморозив частину фінансування та наклав значні штрафи.
- Після заяв прем’єра лідер угорської опозиції Петер Мадяр запитав, чому глава уряду «таємно домовлявся про масштабний пакет порятунку».
- Контекст ситуації поглиблює нещодавнє рішення адміністрації Трампа про підтримку президента Аргентини Хав'єра Мілея: тоді Мінфін США отримав дозвіл застосувати інструменти фінансової допомоги, щоб підтримати політичного союзника Штатів перед важливими виборами.
- Американська сторона уже не вперше спростовує заяви Орбана. Так, у листопаді Угорщина оголосила, що начебто отримала безстроковий дозвіл від Сполучених Штатів на імпорт російських нафти й газу, попри нові санкції Вашингтона проти енергетичних компаній РФ. Білий дім спростував цю заяву, наголосивши, що йдеться лише про однорічне виключення.