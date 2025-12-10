Росіяни атакували Україну ракетами
Україна отримала від США та Норвегії дві мобільні радіологічні лабораторії

Обладнання важливе для зміцнення системи радіаційної безпеки в Україні.

Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України

Українська гідрометеорологічна служба поповнилася двома сучасними мобільними радіологічними лабораторіями, які передали Сполучені Штати Америки та Королівство Норвегія. 

Про це повідомили у ДСНС.

Підтримка стала результатом співпраці ДСНС із Міністерством енергетики США та Національною адміністрацією з ядерної безпеки (DOE/NNSA).

Передача техніки відбулася за участі директорки офісу та аташе з питань енергетики посольства США в Україні Емілі Меннінґ, а також радника та керівника програм розвитку посольства Норвегії Семунна Гаукланна.

За словами голови ДСНС Андрія Даника, нове обладнання є важливим кроком для зміцнення системи радіаційної безпеки в Україні.

"Мобільні радіологічні лабораторії дозволять оперативно реагувати на будь-які ситуації, здійснювати швидкі та точні вимірювання радіаційного фону, а також підвищити рівень готовності до надзвичайних подій", — зазначив він.

У ДСНС підкреслили, що такі лабораторії сприятимуть покращенню моніторингу довкілля на всій території України та є вагомим внеском у захист населення.
﻿
