Україна отримала від США та Норвегії дві мобільні радіологічні лабораторії

Українська гідрометеорологічна служба поповнилася двома сучасними мобільними радіологічними лабораторіями, які передали Сполучені Штати Америки та Королівство Норвегія.
Про це повідомили у ДСНС.
Підтримка стала результатом співпраці ДСНС із Міністерством енергетики США та Національною адміністрацією з ядерної безпеки (DOE/NNSA).
Передача техніки відбулася за участі директорки офісу та аташе з питань енергетики посольства США в Україні Емілі Меннінґ, а також радника та керівника програм розвитку посольства Норвегії Семунна Гаукланна.
За словами голови ДСНС Андрія Даника, нове обладнання є важливим кроком для зміцнення системи радіаційної безпеки в Україні.
"Мобільні радіологічні лабораторії дозволять оперативно реагувати на будь-які ситуації, здійснювати швидкі та точні вимірювання радіаційного фону, а також підвищити рівень готовності до надзвичайних подій", — зазначив він.
У ДСНС підкреслили, що такі лабораторії сприятимуть покращенню моніторингу довкілля на всій території України та є вагомим внеском у захист населення.