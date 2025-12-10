Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Макрон, Шольц і Стармер обговорили з Трампом зусилля США для завершення війни в Україні

Наразі триває інтенсивна робота над узгодженням позицій щодо "мирного плану".

ЗМІ: Макрон, Шольц і Стармер обговорили з Трампом зусилля США для завершення війни в Україні
Кір Стармер, Джо Байден, Олаф Шольц та Еммануель Макрон у Берліні, 18 жовня 2024 року
Фото: Офіс президента

Президенти Франції, Німеччини та Великої Британії провели спільні переговори з лідером США Дональдом Трампом, під час яких основною темою були посередницькі зусилля США для завершення війни в Україні.

Про це пише Суспільне з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

За інформацією співрозмовника, Емманюель Макрон, Олаф Шольц та Кір Стармер обговорили з Трампом останні події в межах мирного процесу.

"Лідери обговорили останні події в межах посередництва, розпочатого Сполученими Штатами та привітали їхні зусилля, спрямовані на досягнення міцного і тривалого миру в Україні та припинення вбивств", — зазначило джерело.

Президенти погодилися, що зараз настав "критичний момент для України, її народу та спільної безпеки євроатлантичного регіону".

Також в адміністрації додали, що наразі триває інтенсивна робота над узгодженням позицій і продовжиться найближчими днями.

  • Учора президент підтвердив наявність трьох документів, пов'язаних з угодою про мир. Перший – це рамковий документ на 20 пунктів. Це змінена форма плану, який росіяни привезли до Києва минулого місяця, що містив вимогу віддати Росії території. Територіальне питання консенсусу досі не має.
  • Другий документ стосується гарантій безпеки, а третій – відновлення України або ж коштів на озброєння в разі продовження боїв. 
  • Президент казав, що рамковий документ на 20 пунктів Україна збирається передати Штатам уже сьогодні.
