ЗМІ: Макрон, Шольц і Стармер обговорили з Трампом зусилля США для завершення війни в Україні

Президенти Франції, Німеччини та Великої Британії провели спільні переговори з лідером США Дональдом Трампом, під час яких основною темою були посередницькі зусилля США для завершення війни в Україні.
Про це пише Суспільне з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.
За інформацією співрозмовника, Емманюель Макрон, Олаф Шольц та Кір Стармер обговорили з Трампом останні події в межах мирного процесу.
"Лідери обговорили останні події в межах посередництва, розпочатого Сполученими Штатами та привітали їхні зусилля, спрямовані на досягнення міцного і тривалого миру в Україні та припинення вбивств", — зазначило джерело.
Президенти погодилися, що зараз настав "критичний момент для України, її народу та спільної безпеки євроатлантичного регіону".
Також в адміністрації додали, що наразі триває інтенсивна робота над узгодженням позицій і продовжиться найближчими днями.
- Учора президент підтвердив наявність трьох документів, пов'язаних з угодою про мир. Перший – це рамковий документ на 20 пунктів. Це змінена форма плану, який росіяни привезли до Києва минулого місяця, що містив вимогу віддати Росії території. Територіальне питання консенсусу досі не має.
- Другий документ стосується гарантій безпеки, а третій – відновлення України або ж коштів на озброєння в разі продовження боїв.
- Президент казав, що рамковий документ на 20 пунктів Україна збирається передати Штатам уже сьогодні.