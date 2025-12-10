ЗМІ: Макрон, Шольц і Стармер обговорили з Трампом зусилля США для завершення війни в Україні

Кір Стармер, Джо Байден, Олаф Шольц та Еммануель Макрон у Берліні, 18 жовня 2024 року

Президенти Франції, Німеччини та Великої Британії провели спільні переговори з лідером США Дональдом Трампом, під час яких основною темою були посередницькі зусилля США для завершення війни в Україні.

Про це пише Суспільне з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

За інформацією співрозмовника, Емманюель Макрон, Олаф Шольц та Кір Стармер обговорили з Трампом останні події в межах мирного процесу.

"Лідери обговорили останні події в межах посередництва, розпочатого Сполученими Штатами та привітали їхні зусилля, спрямовані на досягнення міцного і тривалого миру в Україні та припинення вбивств", — зазначило джерело.

Президенти погодилися, що зараз настав "критичний момент для України, її народу та спільної безпеки євроатлантичного регіону".

Також в адміністрації додали, що наразі триває інтенсивна робота над узгодженням позицій і продовжиться найближчими днями.

Учора президент підтвердив наявність трьох документів, пов'язаних з угодою про мир. Перший – це рамковий документ на 20 пунктів. Це змінена форма плану, який росіяни привезли до Києва минулого місяця, що містив вимогу віддати Росії території. Територіальне питання консенсусу досі не має.

Другий документ стосується гарантій безпеки, а третій – відновлення України або ж коштів на озброєння в разі продовження боїв.