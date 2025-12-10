Частини Росії втрачають суверенітет на користь Китаю: їхні дефіцитні ресурси продають

Президент України заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка про зовнішньополітичну ситуацію навколо України та економічну ситуацію в Росії. Йшлося про залежність компаній країни-агресора і її держсистеми від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів.

Українська розвідка фіксує фактичну "десуверенізацію" частини території Росії на користь КНР. Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

“Йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю. Також фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію”, – повідомив президент.

Іващенко доповів і про політичні кампанії, як Росія запускає для дестабілізації України.

“Будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх субʼєктів, які допомагають ворогу. Окремо обговорили активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених”, – сказав президент.