НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСвіт

США можуть почати запитувати в туристів дані соцмереж за 5 років

Це стосуватиметься громадян країн, що мають право на 90-денні безвізові подорожі.

США можуть почати запитувати в туристів дані соцмереж за 5 років
Прапори США біля Капітолію, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

США можуть впровадити нову систему контролю іноземних туристів з десятків країн. Йдеться про запитування даних про соцмережі за період до 5 років, пише BBC

Поки що це – лише пропозиція посадовців Митної і прикордонної служби та міністерства внутрішньої безпеки. Але якщо її впровадять, то це торкнеться туристів з країн, з якими в Штатах діє безвізовий режим для поїздок строком до 90 діб за умови, що вони заповнили форму в Електронній системі для авторизації подорожей. 

Існуюча система вимагає від мандрівників порівняно обмеженої кількості інформації, а також одноразового платежу в розмірі 40 доларів США. Система доступна громадянам близько 40 країн, включно з Великою Британією, Ірландією, Францією, Австралією та Японією, і дозволяє їм відвідувати США кілька разів протягом дворічного періоду.

Окрім збору інформації із соціальних мереж, новий документ пропонує збір номерів телефонів та адрес електронної пошти заявника, а також додаткової інформації про членів його родини.

Американські ЗМІ повідомили, що документ з пропозицією з'явився у Федеральному реєстрі, який є офіційним виданням уряду США. BBC звернулася до DHS за коментарями.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies