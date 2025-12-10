США можуть почати запитувати в туристів дані соцмереж за 5 років

Це стосуватиметься громадян країн, що мають право на 90-денні безвізові подорожі.

США можуть впровадити нову систему контролю іноземних туристів з десятків країн. Йдеться про запитування даних про соцмережі за період до 5 років, пише BBC.

Поки що це – лише пропозиція посадовців Митної і прикордонної служби та міністерства внутрішньої безпеки. Але якщо її впровадять, то це торкнеться туристів з країн, з якими в Штатах діє безвізовий режим для поїздок строком до 90 діб за умови, що вони заповнили форму в Електронній системі для авторизації подорожей.

Існуюча система вимагає від мандрівників порівняно обмеженої кількості інформації, а також одноразового платежу в розмірі 40 доларів США. Система доступна громадянам близько 40 країн, включно з Великою Британією, Ірландією, Францією, Австралією та Японією, і дозволяє їм відвідувати США кілька разів протягом дворічного періоду.

Окрім збору інформації із соціальних мереж, новий документ пропонує збір номерів телефонів та адрес електронної пошти заявника, а також додаткової інформації про членів його родини.

Американські ЗМІ повідомили, що документ з пропозицією з'явився у Федеральному реєстрі, який є офіційним виданням уряду США. BBC звернулася до DHS за коментарями.