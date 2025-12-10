Bloomberg: у США подали позови проти Intel та AMD через мікрочипи, знайдені в російській зброї

У штаті Техас група українців подала серію позовів проти провідних американських виробників мікрочипів — Intel, AMD, Texas Instruments — та дистрибуторської компанії Mouser Electronics, яка належить холдингу Berkshire Hathaway.

Як повідомляє Bloomberg, позови стосуються імовірного постачання компонентів, які опинилися у російських ракетах і дронах, використаних проти цивільного населення України.

Позивачі — десятки українських громадян, які постраждали під час п’яти ракетно-дронових атак у 2023–2025 роках. Вони звинувачують компанії в тому, що ті не забезпечили належного контролю за експортом своєї продукції.

За даними позовів, Mouser Electronics постачала чипи до Росії та Ірану через мережу підставних компаній, попри дію міжнародних санкцій.

Саме ці мікросхеми, за твердженням позивачів, були виявлені у російських крилатих ракетах Х-101, балістичних "Іскандерах" та іранських дронах "Shahed", які використовувалися для ударів по українських містах, які призвели до численних жертв серед мирного населення.

Раніше Intel, AMD та Texas Instruments заявляли, що дотримуються всіх санкційних вимог і припинили будь-яку діяльність у Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Водночас уряд США неодноразово закликав американських виробників мікроелектроніки посилити контроль за експортом, щоб їхні технології не потрапляли до військових структур РФ.

В російських ракетах є значна кількість іноземних деталей, серед яких більшість вироблена у США. Друга найбільша частка після США, 8%, в електронних компонентів виробництва Швейцарії.