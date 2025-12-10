Російські та китайські бомбардувальники провели спільне патрулювання біля Японії на тлі напруження між Токіо й Пекіном

Міністр оборони Японії заявив, що спільні операції Росії та Китаю «очевидно мають на меті демонстрацію сили проти нашої країни, що викликає серйозне занепокоєння для нашої національної безпеки».

Японія підняла в повітря винищувачі для моніторингу спільного патрулювання російських і китайських військово-повітряних сил навколо країни, повідомило пізно у вівторок Міністерство оборони Японії на тлі зростаючої напруги між Токіо та Пекіном.

Як зазначає Reuters, два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, здатні нести ядерну зброю, вилетіли з Японського моря у напрямку Східно-Китайського моря, щоб зустрітися з двома китайськими бомбардувальниками H-6, і здійснили «спільний дальній політ» над Тихим океаном.

Чотири китайські винищувачі J-16 приєдналися до бомбардувальників під час їхнього польоту туди й назад між японськими островами Окінава та Міяко, додали в міністерстві. Протока Міяко між цими двома островами має статус міжнародних вод.

Японія також зафіксувала одночасну активність російських ВПС у Японському морі: один літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та два винищувачі Су-30.

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзуми заявив у дописі на X у середу, що спільні операції Росії та Китаю «очевидно мають на меті демонстрацію сили проти нашої країни, що викликає серйозне занепокоєння для нашої національної безпеки».

Японські винищувачі «строго виконували заходи з ідентифікації в зоні протиповітряної оборони», додав Коїдзуми.

Російські інформаційні агентства повідомили, що спільний російсько-китайський політ біля Японії тривав вісім годин, посилаючись на російське міноборони.

Військові Південної Кореї також заявили у вівторок, що сім російських і два китайських літаки увійшли до її зони ППО.

У неділю Японія повідомила, що китайські винищувачі навели радар на японські військові літаки — твердження, яке Пекін заперечив.

Зростаюча військова активність Китаю поблизу Японії відбувається після того, як прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі минулого місяця заявила, що Токіо може відреагувати на будь-які дії китайських військових проти Тайваню, якщо вони також загрожуватимуть безпеці Японії.

Як зазначає Reuters, Китай та Росія останніми роками посилюють військову співпрацю в інших регіонах, проводячи спільні операції, зокрема навчання з протиракетної оборони на території Росії та бойові морські навчання у Південно-Китайському морі.