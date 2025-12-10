У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Російські та китайські бомбардувальники провели спільне патрулювання біля Японії на тлі напруження між Токіо й Пекіном

Міністр оборони Японії заявив, що спільні операції Росії та Китаю «очевидно мають на меті демонстрацію сили проти нашої країни, що викликає серйозне занепокоєння для нашої національної безпеки».

стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (ілюстративне фото)
Фото: Вікіпедія

Японія підняла в повітря винищувачі для моніторингу спільного патрулювання російських і китайських військово-повітряних сил навколо країни, повідомило пізно у вівторок Міністерство оборони Японії на тлі зростаючої напруги між Токіо та Пекіном.

Як зазначає Reuters, два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, здатні нести ядерну зброю, вилетіли з Японського моря у напрямку Східно-Китайського моря, щоб зустрітися з двома китайськими бомбардувальниками H-6, і здійснили «спільний дальній політ» над Тихим океаном.

Чотири китайські винищувачі J-16 приєдналися до бомбардувальників під час їхнього польоту туди й назад між японськими островами Окінава та Міяко, додали в міністерстві. Протока Міяко між цими двома островами має статус міжнародних вод.

Японія також зафіксувала одночасну активність російських ВПС у Японському морі: один літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та два винищувачі Су-30.

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзуми заявив у дописі на X у середу, що спільні операції Росії та Китаю «очевидно мають на меті демонстрацію сили проти нашої країни, що викликає серйозне занепокоєння для нашої національної безпеки».

Японські винищувачі «строго виконували заходи з ідентифікації в зоні протиповітряної оборони», додав Коїдзуми.

Російські інформаційні агентства повідомили, що спільний російсько-китайський політ біля Японії тривав вісім годин, посилаючись на російське міноборони.

Військові Південної Кореї також заявили у вівторок, що сім російських і два китайських літаки увійшли до її зони ППО.

У неділю Японія повідомила, що китайські винищувачі навели радар на японські військові літаки — твердження, яке Пекін заперечив.

Зростаюча військова активність Китаю поблизу Японії відбувається після того, як прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі минулого місяця заявила, що Токіо може відреагувати на будь-які дії китайських військових проти Тайваню, якщо вони також загрожуватимуть безпеці Японії.

Як зазначає Reuters, Китай та Росія останніми роками посилюють військову співпрацю в інших регіонах, проводячи спільні операції, зокрема навчання з протиракетної оборони на території Росії та бойові морські навчання у Південно-Китайському морі.
