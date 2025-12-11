НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Болгарія входить до єврозони на тлі масових антикорупційних протестів

Приводом для останніх заворушень став план уряду щодо збільшення витрат у бюджеті наступного року, який, на думку багатьох протестувальників, лише допоможе корумпованим політикам зміцнити свій контроль над інституціями країни.

Фото: EPA/UPG

Хвиля вуличних протестів проти корупції правлячих еліт дестабілізує Болгарію лише за кілька тижнів до того, як балканська країна має приєднатися до єврозони.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Те, що мало б бути моментом для святкування, виявило все більше почуття обурення, особливо серед молодих болгар, після того, як роки членства в Європейському Союзі не виконали обіцянку покращення верховенства права”, – зазначає видання.

Включення найбіднішої країни ЄС до зони єдиної валюти до того, як вона виконає такі основні принципи, як верховенство права, – це крок, який противники розширення будуть готові використати.

Це питання довіри, яке також може зашкодити всій геополітичній стратегії блоку, оскільки майбутнє членство України є ключовим для відновлення стабільності на її східних кордонах.

Фото: EPA/UPG

Найбільші протести в країні за понад десять років протиставили демонстрантів колишньому медіамагнату Деляну Пеєвські, впливовому законодавцю, якого багато хто вважає обличчям “захоплення держави” в балканській країні.

Хоча Пеєвські перебуває під санкціями як ЄС, так і США, його підтримка була вирішальною для збереження нестійкого проєвропейського уряду Росена Желязкова. Сам Пеєвські заперечує будь-які правопорушення.

Поки протести тривають, у четвер прем'єр-міністру постане перед вотумом довіри, для чого йому знадобиться підтримка Пеєвські, аби зберегти посаду.

Коли десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці Софії та інших міст 1 грудня, деякі з них сказали, що їх привели батьки на мітинги у 2013 році, коли Пеєвські суперечливо призначили головою Агентства національної безпеки.

“12 років потому той самий набір персонажів продовжує панувати над країною, яка є одним з найбільш корумпованих членів ЄС”, – зазначає Bloomberg.

  • У Болгарії відбулися сім виборів за останні чотири роки, і жодні з них не призвели до формування стабільної урядової більшості. Посилення невдоволення створило можливості для президента Румена Радева, найпопулярнішого політика країни. Колишній генерал ВПС повторив тези Кремля, виступивши проти військової допомоги Україні, яка, за його словами, лише посилить “підбурювачів до війни”.
  • Радєв висловив скептицизм щодо євро та наполягав на проведенні референдуму щодо прийняття єдиної валюти.
  • Після протестів минулого тижня Радев закликав уряд піти у відставку та закликав до дострокових виборів, похваливши болгар за протести проти “узурпованої держави, корупції та беззаконня”. Нещодавно президент припустив, що може створити власну політичну партію та взяти участь у перегонах, але не уточнив деталей.
﻿
