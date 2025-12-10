​На хабарі затримали прокурора з Чернігівщини

Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора разом зі слідчими Державного бюро розслідувань затримали прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Слідчі затримали прокурора одразу після того, як він отримав 2 500 доларів. За ці гроші він обіцяв “вирішити питання” — як старший групи прокурорів — щодо закриття кримінального провадження та погодження законності такого рішення.

Кравченко наголосив, що правоохоронці зафіксували всі обставини, а кошти — вилучили. Прокурора затримали.