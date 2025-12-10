Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаПраво

​На хабарі затримали прокурора з Чернігівщини

За 2,5 тисячі доларів мав вирішити питання про закриття кримінального провадження.

​На хабарі затримали прокурора з Чернігівщини
затримання прокурора на Чернігівщині

Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора разом зі слідчими Державного бюро розслідувань затримали прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Слідчі затримали прокурора одразу після того, як він отримав 2 500 доларів. За ці гроші він обіцяв “вирішити питання” — як старший групи прокурорів — щодо закриття кримінального провадження та погодження законності такого рішення.

Кравченко наголосив, що правоохоронці зафіксували всі обставини, а кошти — вилучили. Прокурора затримали.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies