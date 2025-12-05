Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Мешканцям Львова та Київщини повідомили про підозру за розповсюдження дитячої порнографії

Знешкоджено близько тисячі онлайн-ресурсів, які використовувалися для розповсюдження забороненого контенту.

Про підозру повідомили двом адміністраторів підпільної мережі вебсайтів, які “заробляли” на дитячій порнографії. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані створили та підтримували інфраструктуру з близько тисячі вебсторінок, на яких розміщувався контент, що містив зображення сексуальної експлуатації дітей. 

Основний організатор – мешканець Львова – керував серверами, орендуючи обладнання для функціонування всієї мережі з метою отримання прибутку. Під час аналізу даних, вилучених на техніці першого підозрюваного, слідчі встановили його спільника, який проживав у Київській області.

У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі слідами протиправної діяльності, носії інформації, криптогаманці, чорнові записи, готівку та транспортні засоби.

Знешкоджено близько тисячі онлайн-ресурсів, які використовувалися для розповсюдження забороненого контенту.

Тривають заходи щодо встановлення інших причетних осіб.

Провадження розпочато у взаємодії з британським National Crime Agency (NCA).
