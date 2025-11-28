Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Судитимуть двох експоліцейських із Дніпра, яких звинувачують у видаленні із баз даних сотень чоловіків

Обвинувачені перебувають під вартою.

Судитимуть двох експоліцейських із Дніпра, яких звинувачують у видаленні із баз даних сотень чоловіків
Фото: ukrainepravo.com

До суду скерували справу двох колишніх поліцейських із Дніпра. Їх звинувачують у тому, що вони за винагороду вилучили з державних баз дані понад 500 чоловіків. 

"У Дніпрі двох колишніх працівників поліції обвинувачують у незаконному видаленні з державних інформаційних систем відомостей про військовозобов’язаних, оголошених у розшук за ухилення від мобілізації", – повідомив Офіс генпрокурора

За даними слідства, упродовж 2024 року обвинувачені, маючи службовий доступ до інформаційних систем, безпідставно видаляли дані щодо військовозобов’язаних, які перебували у розшуку за ухилення від мобілізації.

За внесення неправомірних змін вони отримували гроші, а з баз було вилучено дані щодо понад 500 осіб.

У червні 2025 року їх викрили та повідомили про підозру. Обвинувачені перебувають під вартою.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо них за ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 369-2 КК України.
