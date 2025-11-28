Судитимуть двох експоліцейських із Дніпра, яких звинувачують у видаленні із баз даних сотень чоловіків

До суду скерували справу двох колишніх поліцейських із Дніпра. Їх звинувачують у тому, що вони за винагороду вилучили з державних баз дані понад 500 чоловіків.

"У Дніпрі двох колишніх працівників поліції обвинувачують у незаконному видаленні з державних інформаційних систем відомостей про військовозобов’язаних, оголошених у розшук за ухилення від мобілізації", – повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2024 року обвинувачені, маючи службовий доступ до інформаційних систем, безпідставно видаляли дані щодо військовозобов’язаних, які перебували у розшуку за ухилення від мобілізації.

За внесення неправомірних змін вони отримували гроші, а з баз було вилучено дані щодо понад 500 осіб.

У червні 2025 року їх викрили та повідомили про підозру. Обвинувачені перебувають під вартою.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо них за ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 369-2 КК України.