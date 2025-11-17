НАБУ повідомило про завершення слідства у справі вимагання понад $1 млн

НАБУ та САП завершили слідство стосовно трьох колишніх голів господарських судів однієї з областей, підозрюваних у вимаганні хабаря за ухвалення замовних судових рішень, а також у впливі на суддів, які розглядали відповідні провадження.

Як зазначили у Бюро, матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення.

За даними слідства, підозрювані за 1 млн дол. США запропонували підприємцю ухвалення "потрібних" рішень у судових справах апеляційного господарського суду.

Суму планували розділити відповідно до характеру участі кожного.

До схеми також залучили суддю апеляційного господарського суду, яка за "винагороду" ухвалила одне із замовних рішень. НАБУ та САП задокументували передачу 75 тис. дол. США, частину яких відшукали саме в цієї судді.

Кваліфікація: