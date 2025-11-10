Суд перейшов до розгляду по суті справи подружжя Кириленків

Сьогодні, 10 листопада, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закінчив підготовче засідання у справі подружжя Павла та Алли Кириленків.

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

Жінку обвинувачують у пособництві своєму чоловікові, голові АМКУ, у незаконному збагаченні, а чоловіка – у недекларуванні майна за 2024 рік, яке, за версією обвинувачення, фактично належить йому.

Судовий розгляд призначили на 17 листопада.

Справа Павла Кириленка, якого САП звинувачує у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та недостовірному декларуванні за 2020-2023 роки, була скерована до суду у липні 2025 року.

За версією слідства, перебуваючи на посаді голови Донецької ОДА, Павло Кириленко отримав можливість набувати активи, вартість яких суттєво перевищує його законні доходи. Він набував їх у власність через інших людей за дорученням, зберігаючи за собою фактичне право розпоряджатися ними. До цього він залучив свою дружину. Вона мала забезпечити пошук, підбір та придбання активів, а також реєстрацію права власності на них на своїх батьків (подружжя Матієнків) та бабусю, які не були обізнані про джерела походження вказаних грошей.

Як пише портал "ВАКС вирішив", наприклад, Алла Кириленко передала завдаток за чотирикімнатну квартиру площею 191,2 кв. і при цьому повідомила, що буде реєструвати її на іншу довірену особу – бабусю.

Наступного місяця Алла Кириленко підшукала садовий будинок із земельною ділянкою та домовилась з власницею про його купівлю. За документами, придбав будинок і ділянку батько Алли Кириленко. Пізніше він придбав ще одну земельну ділянку по сусідству, а згодом – ще й майнові права на три квартири в ЖК "Резидент Парк" та три машиномісця.

Мати Алли Кириленко придбала два гаражні бокси та автомобіль ВМW ХЗ 2020 року випуску, не маючи навіть посвідчення водія, – фактично автомобілем користувалась сама дружина посадовця. Також мати Алли придбала майнові права на ще одну квартиру в ЖК "Резидент Парк" та машиномісце за дорученням Кириленків.

Алла Кириленко також підшукала, оглянула та узгодила умови придбання нерухомого майна у ЖК "Оболонь Плаза" (дві квартири, два машиномісця та офіс), знову залучивши до цих операцій матір та бабусю. При цьому офіс за понад 11 млн грн придбала бабуся, яка в той же день подарувала його своїй доньці – матері Алли Кириленко.

У договорах купівлі-продажу активів зазначено ціни, значно нижчі за ринкові.

Таким чином у період часу з 3 січня 2020 року по 30 травня 2023 року Павло Кириленко придбав активів загальною вартістю понад 72 млн грн. При цьому у декларації за 2019 рік він вказав на наявність в нього лише 300 тис. грн загалом і в ще $20 тис., що на той час відповідало трохи більше 473 тис. грн, у дружини.

Законні доходи подружжя упродовж 2020 року до половини 2023 року склали понад 4,7 млн грн, а витрати – 4,8 млн грн.

Різниця між вартістю набутих Кириленком з 3 січня 2020 року по 30 травня 2023 року активів та законними доходами останнього складає 72,1 млн грн.

Дії Алли Кириленко кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 КК України. Дії Кириленка кваліфіковані за ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Під час оскарження застосування щодо Алли Кириленко застави у сумі 9 млн грн, вона зазначила, що її батько мав певні джерела доходів, за які міг придбати нерухомість.