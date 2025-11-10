ДБР викрило правоохоронців у Києві, які хотіли перепродати квартиру померлої

Один із правоохоронців, перебуваючи у квартирі померлої під час огляду місця події, викрав документи на нерухомість.

Працівники ДБР викрили групу шахраїв, які привласнили документи померлої людини на квартиру та хотіли переоформити житло на підставну особу, щоб перепродати за 45 тис. доларів.

Про це йдеться у пресрелізі бюро.

Серед зловмисників були і правоохоронці.

Один із правоохоронців, перебуваючи у квартирі померлої під час огляду місця події, викрав документи на нерухомість. Потім він передав їх своєму колезі та його знайомому

Після перевірки ділки встановили, що законних спадкоємців на майно немає, тож спробували оформити квартиру на підставну особу та перепродати її за 45 тисяч доларів.

Працівники ДБР у співпраці з ДВБ Нацполіції викрили зловмисників.