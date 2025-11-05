Главу Інгушетії заочно засудили за фінансування російської армії

За публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури суд главу Інгушетії Махмуда-Алі Каліматова заочно засудили за фінансування війни РФ проти України, повідомили в Офісі генпрокурора.

Його засудили до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна за фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України всупереч Конституції (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Прокурори довели, що російський чиновник систематично спрямовував кошти та ресурси для підтримки російських окупаційних військ. Так, за його дорученням уряд Інгушетії виплачував одноразові премії громадянам, які підписували контракт зі збройними силами Росії – від 100 до 400 тисяч рублів.

Крім того, за його наказом було організовано постачання медикаментів, тактичного спорядження, одягу, теплових гармат, спальників – загалом 45 тонн вантажу, а також автомобілів для військовослужбовці ЗС РФ, що беруть участь у “сво”.

Посадовець перебуває під санкціями України, США та Великої Британії.

Спеціальне досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні проводили слідчі Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.