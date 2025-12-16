Під час спецоперації у Києві, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях проведено понад 70 обшуків. 11 людям повідомили підозру.

Правоохоронці України, Латвії, Литви і Чехії викрили транснаціональну мережу шахрайських call-центрів у межах міжнародної спецоперації “Connect”.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Ліквідовано розгалужену мережу шахрайських call-центрів, що діяли в Україні та системно ошукували громадян країн ЄС. Учасники мережі вербували громадян європейських держав і залучали їх до роботи в кол-центрах у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.

Використовували “вішинг”, “спуфінг”, підміну номерів, фейкові легенди від імені поліції та банків, змушували жертв переказувати кошти на “безпечні” рахунки або в криптовалюту, а також встановлювати ПЗ для віддаленого доступу.

Під час спецоперації у Києві, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях проведено понад 70 обшуків унаслідок яких:

11 особам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4, 5 ст. 190 КК України;

6 іноземців, розшукуваних країнами ЄС, затримано для подальшої екстрадиції;

вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, носії інформації, документацію та автомобілі преміум-класу;

задокументовано щонайменше 50 епізодів шахрайства, завдані збитки – понад 50 млн грн 47 громадянам ЄС.

Спецоперацію проведено в межах роботи спільної слідчої групи та міжнародних угод про правову допомогу. Її успіх став можливим завдяки тісній координації прокурорів і слідчих кількох держав та оперативному обміну інформацією з партнерами ЄС.

Досудове розслідування триває: аналізуються електронні докази, встановлюються додаткові епізоди та всі причетні.