У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСвіт

Спецоперація “Connect”: Україна, Латвія, Литва і Чехія викрили транснаціональну мережу шахрайських call-центрів

Під час спецоперації у Києві, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях проведено понад 70 обшуків. 11 людям повідомили підозру.

Спецоперація “Connect”: Україна, Латвія, Литва і Чехія викрили транснаціональну мережу шахрайських call-центрів
Ілюстративне фото
Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці України, Латвії, Литви і Чехії викрили транснаціональну мережу шахрайських call-центрів у межах міжнародної спецоперації “Connect”.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Ліквідовано розгалужену мережу шахрайських call-центрів, що діяли в Україні та системно ошукували громадян країн ЄС. Учасники мережі вербували громадян європейських держав і залучали їх до роботи в кол-центрах у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.

Використовували “вішинг”, “спуфінг”, підміну номерів, фейкові легенди від імені поліції та банків, змушували жертв переказувати кошти на “безпечні” рахунки або в криптовалюту, а також встановлювати ПЗ для віддаленого доступу.

Під час спецоперації у Києві, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях проведено понад 70 обшуків унаслідок яких:

  • 11 особам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4, 5 ст. 190 КК України;
  • 6 іноземців, розшукуваних країнами ЄС, затримано для подальшої екстрадиції;
  • вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, носії інформації, документацію та автомобілі преміум-класу;
  • задокументовано щонайменше 50 епізодів шахрайства, завдані збитки – понад 50 млн грн 47 громадянам ЄС.

Спецоперацію проведено в межах роботи спільної слідчої групи та міжнародних угод про правову допомогу. Її успіх став можливим завдяки тісній координації прокурорів і слідчих кількох держав та оперативному обміну інформацією з партнерами ЄС.

Досудове розслідування триває: аналізуються електронні докази, встановлюються додаткові епізоди та всі причетні.

  • За останні місяці за участі прокурорів і міжнародних партнерів припинено роботу 277 шахрайських майданчиків у різних регіонах України.
  • Ці групи діяли як бізнес-структури: офіси, менеджери, навчання персоналу, «скрипти» дзвінків, спеціально підготовлені бази. Вони телефонували українцям, громадянам країн ЄС та Центральної Азії, пропонували “вигідні інвестиції”, “допомогу з поверненням коштів” або продаж товарів, яких насправді не існувало. Використовували підроблені документи, підмінні сайти, а іноді навіть deepfake-дзвінки (методика зображення людини, яка базується на штучному інтелекті). 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies