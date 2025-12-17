У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
ГоловнаСвіт

У США Ніку Райнеру висунули обвинувачення у вбивстві його батьків

Якщо його визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення або смертна кара. 

У США Ніку Райнеру висунули обвинувачення у вбивстві його батьків
Фото: EPA/UPG

Прокурори Лос-Анджелеса висунули обвинувачення у вбивстві проти Ніка Райнера у справі про смерть його батьків – голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини, акторки і фотографки Мішель.

Про це повідомляє BBC.

Ніку Райнеру інкримінують два епізоди умисного вбивства першого ступеня з обтяжувальною обставиною – вбивство кількох осіб, заявили в окружній прокуратурі.

Якщо його визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення або смертна кара. Райнера доставлять до суду для офіційного оголошення обвинувачень після того, як тюремні медичні служби визнають його придатним до участі в судовому процесі.

Обвинувачення чоловіку висунули через два дні після того, як подружжя знайшли мертвим у їхньому будинку в Брентвуді у Каліфорнії з численними ножовими пораненнями.

Обвинувачення також включають “спеціальне твердження” про те, що Райнер використовував ніж.

Під час пресконференції у вівторок прокурор Нейтан Хочмен заявив, що ще не вирішено, чи вимагатимуть прокурори смертної кари.

  • Роб Райнер зняв кілька культових фільмів у різних жанрах, зокрема “This Is Spinal Tap”, “Misery” та “A Few Good Men”.Мішель Сінгер Райнер була акторкою, фотографом і продюсером, а також засновницею фотоагентства та продюсерської компанії “Reiner Light”.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies