У США Ніку Райнеру висунули обвинувачення у вбивстві його батьків

Прокурори Лос-Анджелеса висунули обвинувачення у вбивстві проти Ніка Райнера у справі про смерть його батьків – голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини, акторки і фотографки Мішель.

Про це повідомляє BBC.

Ніку Райнеру інкримінують два епізоди умисного вбивства першого ступеня з обтяжувальною обставиною – вбивство кількох осіб, заявили в окружній прокуратурі.

Якщо його визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення або смертна кара. Райнера доставлять до суду для офіційного оголошення обвинувачень після того, як тюремні медичні служби визнають його придатним до участі в судовому процесі.

Обвинувачення чоловіку висунули через два дні після того, як подружжя знайшли мертвим у їхньому будинку в Брентвуді у Каліфорнії з численними ножовими пораненнями.

Обвинувачення також включають “спеціальне твердження” про те, що Райнер використовував ніж.

Під час пресконференції у вівторок прокурор Нейтан Хочмен заявив, що ще не вирішено, чи вимагатимуть прокурори смертної кари.