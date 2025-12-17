У США Ніку Райнеру висунули обвинувачення у вбивстві його батьків

Прокурори Лос-Анджелеса висунули обвинувачення у вбивстві проти Ніка Райнера у справі про смерть його батьків – голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини, акторки і фотографки Мішель.
Про це повідомляє BBC.
Ніку Райнеру інкримінують два епізоди умисного вбивства першого ступеня з обтяжувальною обставиною – вбивство кількох осіб, заявили в окружній прокуратурі.
Якщо його визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення або смертна кара. Райнера доставлять до суду для офіційного оголошення обвинувачень після того, як тюремні медичні служби визнають його придатним до участі в судовому процесі.
Обвинувачення чоловіку висунули через два дні після того, як подружжя знайшли мертвим у їхньому будинку в Брентвуді у Каліфорнії з численними ножовими пораненнями.
Обвинувачення також включають “спеціальне твердження” про те, що Райнер використовував ніж.
Під час пресконференції у вівторок прокурор Нейтан Хочмен заявив, що ще не вирішено, чи вимагатимуть прокурори смертної кари.
- Роб Райнер зняв кілька культових фільмів у різних жанрах, зокрема “This Is Spinal Tap”, “Misery” та “A Few Good Men”.Мішель Сінгер Райнер була акторкою, фотографом і продюсером, а також засновницею фотоагентства та продюсерської компанії “Reiner Light”.