Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
ГоловнаСвіт

Трамп наказав ввести блокаду підсанкційних нафтотанкерів у портах Венесуели

Американський лідер вважає, що прибуток від цієї діяльності Каракас використовує для фінансування наркотиків. 

Трамп наказав ввести блокаду підсанкційних нафтотанкерів у портах Венесуели
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розпорядився заблокувати порти Венесуели для підсанкційних нафтоналивних танкерів. Цим суднам буде заборонено і виходити з портів, і заходити, передає NBC News з посиланням на допис американського лідера в Truth. 

Він заявив, що Венесуела оточена найбільшою армадою в історії Південної Америки. І вона лише посилюватиметься.

"Шок для них буде незрівнянним", – сказав він.

Трамп оголосив наказ "ПОВНОЇ І ЦІЛКОВИТОЇ БЛОКАДИ ВСІХ ПІДСАНКЦІЙНИХ НАФТОВОЗІВ, ЩО СЛІДУЮТЬ ДО АБО З ВЕНЕСУЕЛИ".

Він звинуватив владу Венесуели в використанні доходів від продажу нафти для фінансування незаконних операцій, зокрема "наркотероризму". 

Минулого тижня США вперше захопили венесуельський нафтотанкер. Skipper перебував під санкціями і, за словами Штатів, використовувався для транспортування нафти з Венесуели та Ірану.

Захоплення нафтотанкера стало ще одним етапом у напружених відносинах двох країн. З осені Штати б'ють по венесуельських човнах, якими, за їхніми даними, перевозять наркотики. Удари призвели до загибелі десятків людей. Трамп не виключав, що боротьба за наркотиками буде не лише на морі, а й на суші.

Венесуела вважає, що дії Штатів проти неї пов'язані зі спробою повалення влади в країні з метою отримання доступу до природних ресурсів. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies