Трамп наказав ввести блокаду підсанкційних нафтотанкерів у портах Венесуели

Американський лідер вважає, що прибуток від цієї діяльності Каракас використовує для фінансування наркотиків.

Президент США Дональд Трамп розпорядився заблокувати порти Венесуели для підсанкційних нафтоналивних танкерів. Цим суднам буде заборонено і виходити з портів, і заходити, передає NBC News з посиланням на допис американського лідера в Truth.

Він заявив, що Венесуела оточена найбільшою армадою в історії Південної Америки. І вона лише посилюватиметься.

"Шок для них буде незрівнянним", – сказав він.

Трамп оголосив наказ "ПОВНОЇ І ЦІЛКОВИТОЇ БЛОКАДИ ВСІХ ПІДСАНКЦІЙНИХ НАФТОВОЗІВ, ЩО СЛІДУЮТЬ ДО АБО З ВЕНЕСУЕЛИ".

Він звинуватив владу Венесуели в використанні доходів від продажу нафти для фінансування незаконних операцій, зокрема "наркотероризму".

Минулого тижня США вперше захопили венесуельський нафтотанкер. Skipper перебував під санкціями і, за словами Штатів, використовувався для транспортування нафти з Венесуели та Ірану.

Захоплення нафтотанкера стало ще одним етапом у напружених відносинах двох країн. З осені Штати б'ють по венесуельських човнах, якими, за їхніми даними, перевозять наркотики. Удари призвели до загибелі десятків людей. Трамп не виключав, що боротьба за наркотиками буде не лише на морі, а й на суші.

Венесуела вважає, що дії Штатів проти неї пов'язані зі спробою повалення влади в країні з метою отримання доступу до природних ресурсів.