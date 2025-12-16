У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Однак вона наполягла, що коментарі були “приватними”, і сказала, що “не може шкодувати про них”.

Бріжит Макрон
Фото: EPA/UPG

Перша леді Франції Бріжит Макрон частково вибачилася після того, як її зняли на відео, де вона називала феміністок-протестувальниць “дурними кур**ми”.

Про це повідомляють Euronews.

Подія сталася на початку грудня, коли Макрон відвідувала шоу коміка Арі Абіттана в Парижі, якого раніше звинувачували у зґвалтуванні.

В інтерв'ю медіа-видання Brut 72-річна жінка сказала: “Вибачте, якщо я образила жінок, які стали жертвами (сексуального насильства)”.

“Так, я дружина президента, але я також і сама по собі. Тому, коли я сама, я можу дозволити собі щось не зовсім доречне”, – додала вона.

На видаленому відео, опублікованому минулого тижня французьким журналом Public, Абіттан сказав Макрон, що він “наляканий” після протестів попередньої ночі.

Вона відповіла зі сміхом: “Якщо є якісь дурні ку**и, ми їх виженемо”.

Більше про справу Арі Абіттана

Феміністські активістки з колективу #NousToutes зірвали виступ Абіттана 7 грудня, одягнувши маски з його обличчям та написом “ґвалтівник” та скандуючи “Абіттан – ґвалтівник”.

Абіттана звинуватила у зґвалтуванні наприкінці 2021 року жінка, з якою він зустрічався. Після трирічного розслідування прокурори закрили справу, а апеляційний суд підтримав це рішення в січні. Абіттан заперечував злочин та заявив, що “дія була здійснена за згодою”.

  • Відео з коментарями Макрон викликало значну негативну реакцію та критику з боку кількох французьких законодавців, феміністських груп та відомих діячів кіноіндустрії.
  • Хештеги #SalesConnes (#StupidB****es) та #JeSuisUneSaleConne (#IAmAStupidB****) стали трендами в соціальних мережах, ними поділилися такі актори, як Жюдіт Годреш та Маріон Котіяр.
