Перша леді Франції Бріжит Макрон частково вибачилася після того, як її зняли на відео, де вона називала феміністок-протестувальниць “дурними кур**ми”.

Про це повідомляють Euronews.

Подія сталася на початку грудня, коли Макрон відвідувала шоу коміка Арі Абіттана в Парижі, якого раніше звинувачували у зґвалтуванні.

В інтерв'ю медіа-видання Brut 72-річна жінка сказала: “Вибачте, якщо я образила жінок, які стали жертвами (сексуального насильства)”.

Однак вона наполягла, що коментарі були “приватними”, і сказала, що “не може шкодувати про них”.

“Так, я дружина президента, але я також і сама по собі. Тому, коли я сама, я можу дозволити собі щось не зовсім доречне”, – додала вона.

На видаленому відео, опублікованому минулого тижня французьким журналом Public, Абіттан сказав Макрон, що він “наляканий” після протестів попередньої ночі.

Вона відповіла зі сміхом: “Якщо є якісь дурні ку**и, ми їх виженемо”.

Більше про справу Арі Абіттана

Феміністські активістки з колективу #NousToutes зірвали виступ Абіттана 7 грудня, одягнувши маски з його обличчям та написом “ґвалтівник” та скандуючи “Абіттан – ґвалтівник”.

Абіттана звинуватила у зґвалтуванні наприкінці 2021 року жінка, з якою він зустрічався. Після трирічного розслідування прокурори закрили справу, а апеляційний суд підтримав це рішення в січні. Абіттан заперечував злочин та заявив, що “дія була здійснена за згодою”.