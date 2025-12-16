У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
​У Варшаві відреагували на слова речниці МЗС Росії про те, що "без Леніна не існувало би Польщі"

"Польська незалежність не була подарунком від Леніна, так само як радянська присутність у Центральній Європі не була визволенням".

Речниця МЗС РФ Марія Захарова
Фото: ЗМІ

У Міністерстві закордонних справ Польщі прокоментували слова речниці російського МЗС Марії Захарової про те, що "без Леніна не існувало б Польщі" і наголосили, що Росія знову вдається до фальсифікації історії.

Про це повідомив речник польського МЗС Мацєй Вевюр у соцмережі X.

"Показово, що російське Міністерство закордонних справ, яке так прагне сьогодні захищати прем'єр-міністра Віктора Орбана, знову вдається до фальсифікації історії. Якби Польща завдячувала своєю незалежністю Леніну, польсько-радянська війна 1920 року мала б бути російською гуманітарною операцією — або, за цією логікою, «спеціальною військовою операцією»", - написав він.

Вевюр додав, що в реальності саме Польща зупинила експансію більшовиків. 

"Польська незалежність не була подарунком від Леніна, так само як радянська присутність у Центральній Європі не була визволенням. Цей урок історії розкриває вільний вибір Польщі: наше членство в НАТО", - додав речник. 

Що передувало 

Речниця російського МЗС Захарова грубо відповіла на заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про угорського прем’єра Віктора Орбана і заморожені російські активи. Сікорський поширив у соцмережі Х допис Орбана з критикою використання російських активів на користь України і написав, що "Віктор заслужив свій орден Леніна"

Захарова у відповідь приписала Володимиру Леніну заслугу за існування Польщі. 

"Згадуючи ім'я Леніна, міністр, мабуть, хотів образити Віктора Орбана. Сікорський забув, що якби не Ленін, Польщі б не було і в помині", – заявила Захарова і назвала Леніна "багато в чому архітектором незалежної польської держави". 

Як повідомлялося, президент РФ Владімір Путін також постійно говорить, що сучасна Україна була "створена більшовиками", зокрема - Леніним, який "подарував" їй території.

За день до повномасштабного вторгнення в Україну Путін вкотре заявив, що "автором і архітектором" України є Ленін і що Донбас "втиснули" в склад України. Він розкритикував знесення пам'ятиків Леніну в Україні і пригрозив "справжньою декомунізацією".
