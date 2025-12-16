При цьому він пояснив, що наразі це питання поки що не обговорюється.

Лукашенко і Мадуро в Мінську в 2017 році

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро може приїхати до його країни, якщо змушений буде залишити свою посаду.

Про це повідомляє Reuters.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю американській медіаорганізації Newsmax у понеділок заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо він залишить свою посаду, але наразі жодних подібних переговорів з Мадуро не велося", - йдеться у повідомленні.

Лукашенко також заявив, що Білорусь та Венесуела "мають давні відносини", і що Мадуро може приїхати до Мінська, "якщо він цього забажає".

"Мадуро ніколи не був для нас ворогом чи супротивником. Якщо він хотів би приїхати до Білорусі, двері для нього відчинені", – сказав Лукашенко.

Водночас він додав, що наразі таке питання не обговорюється, адже "Мадуро не з тих людей, які тікають".