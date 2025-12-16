У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСвіт

​Лукашенко запропонував Мадуро переїхати до Білорусі, - Reuters

При цьому він пояснив, що наразі це питання поки що не обговорюється. 

​Лукашенко запропонував Мадуро переїхати до Білорусі, - Reuters
Лукашенко і Мадуро в Мінську в 2017 році
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро може приїхати до його країни, якщо змушений буде залишити свою посаду.

Про це повідомляє Reuters.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю американській медіаорганізації Newsmax у понеділок заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо він залишить свою посаду, але наразі жодних подібних переговорів з Мадуро не велося", - йдеться у повідомленні.

Лукашенко також заявив, що Білорусь та Венесуела "мають давні відносини", і що Мадуро може приїхати до Мінська, "якщо він цього забажає".

"Мадуро ніколи не був для нас ворогом чи супротивником. Якщо він хотів би приїхати до Білорусі, двері для нього відчинені", – сказав Лукашенко.

Водночас він додав, що наразі таке питання не обговорюється, адже "Мадуро не з тих людей, які тікають".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies