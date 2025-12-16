У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСвіт

Канада виділить ще $50 млн на дрони для України

На початку наступного року мають стартувати постачання двигунів і комплектуючих до ракет AIM-7 і AIM-9.

Канада виділить ще $50 млн на дрони для України
Міністр національної оборони Канади Девід Макгінті
Фото: Facebook/David McGuinty

На 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України Канада оголосила про виділення додаткових коштів на підтримку України.

Про це йдеться на урядовому сайті Канади.

Міністр національної оборони Девід Макгінті оголосив, що його держава надасть додаткові 50 млн доларів для «коаліції дронів». Раніше Оттава вже внесла 37 млн доларів у межах цієї ініціативи. Через коаліцію Канада й надалі розглядає можливості розширення підтримки Сил безпілотних систем України.

У канадському Міністерстві оборони зазначили, що ці внески доповнюють уже надані Канадою передові військові спроможності. З 2022 року Оттава спрямувала понад 296 млн доларів на оптичні, інфрачервоні системи спостереження та наведення. Станом на зараз Україні передали 140 таких систем, ще 18 одиниць планують поставити найближчими місяцями.

Канада також продовжить передавати надлишкове обладнання Збройних сил країни, зокрема, двигуни і комплектуючі до ракет AIM-7 і AIM-9. Постачання мають розпочатися на початку 2026 року.

Окремо міністр наголосив на внеску Канади у розмірі 200 млн доларів до пакета військової допомоги, сформованого Сполученими Штатами в межах переліку пріоритетних потреб України НАТО (PURL). Загальна вартість цього пакета становить близько 500 млн доларів і передбачає постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів та іншого критично важливого озброєння, визначеного українською стороною.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies