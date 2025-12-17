Дональд Трамп підписав документ, який ще більше посилює обмеження на в’їзд іноземних громадян до Сполучених Штатів.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Відтепер повні обмеження на в’їзд до США поширюються на громадян ще п’яти країн. Це Буркіна-Фасо, Малі, Нігер, Південний Судан та Сирія. Раніше такі заходи діяли щодо громадян 12 країн - Афганістану, Бірми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

У прокламації вказано, що повна заборона на в’їзд поширюється на людей, які мають документи для подорожей, видані Палестинською адміністрацією.

Адміністрація Трампа наголосила, що цей крок спрямований на посилення національної безпеки та перегляд політики в’їзду з країн, де слабкий контроль за видачею документів або високі ризики, пов’язані з безпекою.