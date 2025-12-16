У адміністрації Трампа заявили, що будівництво бальної зали в Білому домі є питанням нацбезпеки

Адміністрація Дональда Трампа заявила, що проєкт будівництва бального залу в Білому домі має тривати з не розкритих міркувань національної безпеки, а також тому, що організація з охорони історичної спадщини, яка прагне зупинити роботи, не має процесуального права подавати позов.

Про це пише АР.

Подання стало відповіддю на позов, поданий минулої п’ятниці Національним трастом зі збереження історичної спадщини (National Trust for Historic Preservation), який просить федерального суддю зупинити проєкт президента Дональда Трампа доти, доки він не пройде кілька незалежних експертиз, період громадського обговорення та не отримає схвалення Конгресу.

У 36-сторінковому поданні адміністрації міститься заява заступника директора Секретної служби США, який наголошує, що додаткові роботи на місці колишнього Східного крила необхідні для виконання вимог безпеки. Адміністрація готова передати судді засекречену інформацію конфіденційно, без участі позивачів. Вона також зазначає, що навіть тимчасова зупинка будівництва зашкодить виконанню захисної місії Секретної служби.

Судове слухання у справі призначене у федеральному суді у Вашингтоні.

За даними уряду, остаточні плани бального залу ще не завершені, хоча підготовчі та підземні роботи вже тривають. Надземне будівництво планується не раніше квітня 2026 року.

Трамп розпорядився знести Східне крило в жовтні, щоб звести приватно профінансований бальний зал вартістю близько 300 млн доларів і місткістю до тисячі осіб. Він заявляє, що новий зал потрібен для прийому великих міжнародних делегацій і замінить тимчасові павільйони.

Однак захисники історичної спадщини наполягають, що проєкт порушує федеральні закони й мав бути погоджений із планувальними та мистецькими комісіями і Конгресом. Адміністрація відповідає, що президент має повноваження змінювати Білий дім і не підпадає під дію зазначених законів.

Юристи уряду вважають претензії щодо знесення Східного крила безпредметними, а вимоги щодо майбутнього будівництва – передчасними. Попри критику з боку фахівців і опонентів Трампа, цей позов став найсерйознішою спробою зупинити або змінити проєкт бального залу.