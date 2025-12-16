НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Світ

Зеленський відповів, що робитиме в разі відмови Путіна домовлятися про мирну угоду

Президент проситиме США надати чинності частині гарантій безпеки. 

Зеленський відповів, що робитиме в разі відмови Путіна домовлятися про мирну угоду
Фото: EPA/UPG

Якщо Владімір Путін відкине мирний план, то Україна проситиме Дональда Трампа надати їй більше зброї і застосувати нові санкції. Про це президент Володимир Зеленський сказав 16 грудня під час спілкування з журналістами.

Зокрема, Україна проситиме ППО і далекобійні засоби. Зеленський вважає, що в разі відмови Росії домовлятися про мир треба буде закликати США привести в дію хоча б частину гарантій безпеки, що мали б діяти після війни. 

“Я думаю, це справедливий буде запит від мене як від президента і від деяких європейців, що дайте нам тоді вже хоча б частину цих гарантій безпеки, щоб ми могли відбитися від Путіна”, – сказав він. 

  • Усі попередні спроби досягнути миру стикалися з відомою Росії до конструктивної роботи. Москва не відмовляється від вимоги "віддати" їй Донбас і Крим. 
