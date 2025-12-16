Зеленський відповів, що робитиме в разі відмови Путіна домовлятися про мирну угоду

Якщо Владімір Путін відкине мирний план, то Україна проситиме Дональда Трампа надати їй більше зброї і застосувати нові санкції. Про це президент Володимир Зеленський сказав 16 грудня під час спілкування з журналістами.

Зокрема, Україна проситиме ППО і далекобійні засоби. Зеленський вважає, що в разі відмови Росії домовлятися про мир треба буде закликати США привести в дію хоча б частину гарантій безпеки, що мали б діяти після війни.

“Я думаю, це справедливий буде запит від мене як від президента і від деяких європейців, що дайте нам тоді вже хоча б частину цих гарантій безпеки, щоб ми могли відбитися від Путіна”, – сказав він.