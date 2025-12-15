Сибіга: Україна залишатиметься ключовим контрибутором європейської безпеки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС – останній зустрічі глав МЗС держав ЄС цього року.

Про це інформує пресслужба МЗС України.

Під час виступу глава української дипломатії поінформував європейських партнерів про поточну динаміку мирних зусиль, роботу Президента України, спрямовану на досягнення справедливого миру, а також про результати нещодавніх переговорів української та американської делегацій у Берліні. Він наголосив на критичній важливості тісної координації дій з європейськими союзниками.

Окрему увагу Андрій Сибіга приділив питанню гарантій безпеки для України: "Для України дуже важливо мати чітку впевненість щодо гарантій безпеки та їх юридично зобовʼязуючого характеру. Три фундаментальні елементи – сильна та добре оснащена українська армія, міцна українська оборонна промисловість, яка є частиною європейської оборонної промисловості, та членство України в ЄС", – зазначив міністр.

Міністр також поінформував колег про успішну операцію Сил оборони України в Куп’янську Харківської області, який російська пропаганда наприкінці листопада оголосила "захопленим". Сибіга підкреслив, що ця операція та візит Президента Володимира Зеленського до міста стали найкращою відповіддю на російську дезінформацію.

Глава МЗС наголосив, що Європа разом зі Сполученими Штатами має достатньо важелів для посилення тиску на Росію.

Він висловив очікування, що Європейська Рада ухвалить принципове рішення щодо повного використання заморожених російських активів для підтримки України, а також привітав підготовку 20-го пакета санкцій ЄС і пропозицію Єврокомісії щодо репараційного кредиту.

"Кремль має нарешті усвідомити, що не досягне своїх стратегічних цілей – ані в Україні, ані в Європі, ані в євроатлантичному просторі загалом. Спільними діями ми здатні зробити так, щоб час працював проти Путіна", – заявив український дипломат.

Сибіга окремо зупинився на протидії російському "тіньовому флоту", закликавши ЄС діяти рішучіше, та зазначив, що санкції вже дають результат, про що свідчить дефіцит бюджету РФ і спроби Кремля обходити обмеження.

У контексті енергетичної безпеки міністр закликав до подальшого зміцнення стійкості української енергосистеми, підкресливши, що найкращою енергетичною підтримкою для України є посилення протиповітряної оборони – зокрема постачання систем Patriot, ракет, дронів-перехоплювачів та засобів РЕБ.

Андрій Сибіга закликав до підтримки України та зазначив, що наша держава залишатиметься ключовим контрибутором європейської безпеки та продовжить реформи на шляху до ЄС.

"Ми наполягаємо на якнайшвидшому відкритті перших кластерів переговорів разом із Молдовою", – заявив міністр.

Глава МЗС також зазначив, що нова геополітична реальність вимагає складних дискусій про безпеку, військову службу та гонку озброєнь.

"Україна готова робити свій внесок як рівноправний союзник і член ЄС. Ми вже робимо його щодня, платячи найвищу ціну – життя наших людей. Ми боремося за цінності, які сформували європейську цивілізацію. Мусимо разом їх захищати", – підкреслив він.

Він подякував європейським союзникам за всебічну підтримку та солідарність з Україною.