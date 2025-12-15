ЄС запровадив санкції проти російських пропагандистів за гібридну діяльність

Санкції застосували проти 12 осіб та двох організацій.

Рада ЄС оголосила про новий пакет санкцій проти 12 осіб і двох організацій, причетних до гібридної діяльності Росії. Мова іде про кібератаки та маніпуляції іноземною інформацією на території Євросоюзу.

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

Під європейські санкції потрапили аналітики з питань зовнішньої політики, які працюють в установах, дослідницьких центрах і університетах, тісно пов’язаних із Кремлем або афілійованих із його політикою.

До списку також увійшли особи, які поширюють проросійську пропаганду, "теорії змови щодо вторгнення Росії в Україну, антиукраїнські та антинатовські наративи". Частина з них є колишніми військовими чи правоохоронцями із країн Західної Європи.

Під обмеження потрапили й організації – "Міжнародний русофільський рух", який розповсюджує дестабілізуючі меседжі та 142-й окремий батальйон радіоелектронної боротьби армії РФ, який розташований у Калінінграді.

Військових підозрюють у використанні технологій для втручання в роботу систем короткохвильового зв’язку та GPS у кількох країнах ЄС.

До санкційного списку також внесли членів підрозділу 29155 ГРУ Росії та кібергрупу Cadet Blizzard, які, за твердженням ЄС, здійснюють хакерські атаки проти українських державних інституцій, а також проти членів ЄС і союзників НАТО з метою викрадення конфіденційних даних і дестабілізації політичної ситуації.

Після оновлення списку санкціний список ЄС збільшився до 59 фізичних осіб і 17 організацій.

Санкції передбачають заморожування активів, заборону європейським компаніям і громадянам надавати переліченим особам фінансову чи матеріальну підтримку, а також заборону на в’їзд або транзит через територію країн ЄС.