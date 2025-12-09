Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаПолітика

"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори

У цьому контексті президент США заявив, що “це вже перестає бути демократією”.

"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Президент США Дональд Трамп (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico сказав, що в Україні вже час провести президентські вибори. 

Журналістка видання запитала Трампа, чи не пора Україні провести президентські вибори.

“Думаю, що так. Їх давно вже не було. Справи йдуть не дуже добре. Я думаю, що зараз важливий момент для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але український народ має мати таку можливість. Можливо, переможе Зеленський. Не знаю, хто переможе. Але вони давно не мали виборів”, - сказав Трамп.

Він додав, що “вони говорять про демократію, але в якийсь момент це вже перестає бути демократією”. 

  • Наразі президент України Володимир Зеленський проводить низку зустрічей з політичними лідерами в Європі. Зокрема він відвідав Брюссель та Лондон, де обговорював з партнерами "мирну угоду" і гарантії безпеки.
