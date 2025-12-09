Зеленський розповів про переговори з главою італійського уряду Мелоні

"Дуже розраховуємо на італійську підтримку й надалі: це має значення для України", - наголосив Зеленський.

зустріч Володимира Зеленського і Джорджі Мелоні в Італії 9 грудня 2025 року

Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі.

За словами Зеленського, вони «чдово поговорили, дуже змістовно по всіх аспектах дипломатичної ситуації».

Український президент зазначив, що Італія «активна в процесі пошуку дієвих ідей і визначення кроків для наближення миру».

«Я поінформував про роботу нашої переговорної команди, координуємо дипломатію. Дуже розраховуємо на італійську підтримку й надалі: це має значення для України. Окремо хочу подякувати за пакет енергетичної підтримки, необхідного обладнання», - додав Зеленський.

Агенція ANSA писала, що зустріч Зеленського і Мелоні тривала близько півтори години. У переговорах також брали участь Секретар РНБО Рустем Умєров і глава МЗС Андрій Сибіга.