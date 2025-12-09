Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Росіяни атакували Україну ракетами
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Політика

Зеленський розповів про переговори з главою італійського уряду Мелоні

"Дуже розраховуємо на італійську підтримку й надалі: це має значення для України", - наголосив Зеленський.

зустріч Володимира Зеленського і Джорджі Мелоні в Італії 9 грудня 2025 року
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі. 

За словами Зеленського, вони «чдово поговорили, дуже змістовно по всіх аспектах дипломатичної ситуації». 

Український президент зазначив, що Італія «активна в процесі пошуку дієвих ідей і визначення кроків для наближення миру». 

«Я поінформував про роботу нашої переговорної команди, координуємо дипломатію. Дуже розраховуємо на італійську підтримку й надалі: це має значення для України. Окремо хочу подякувати за пакет енергетичної підтримки, необхідного обладнання», - додав Зеленський.

Агенція ANSA писала, що зустріч Зеленського і Мелоні тривала близько півтори години. У переговорах також брали участь Секретар РНБО Рустем Умєров і глава МЗС Андрій Сибіга.

  • Цього місяця Італія заявила, що не готова приєднуватися до програми НАТО щодо закупівлі американської зброї для України PURL, оскільки вважає це несвоєчасним на тлі переговорів про можливе перемир’я.
  • Водночас уряд Італії схвалив рішення щодо передачі Україні 12-го пакета військової допомоги. Це поза ініціативою PURL і є прямою допомогою Риму Києву.
﻿
