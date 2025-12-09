Зеленський розповів про переговори з главою італійського уряду Мелоні

Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі.
За словами Зеленського, вони «чдово поговорили, дуже змістовно по всіх аспектах дипломатичної ситуації».
Український президент зазначив, що Італія «активна в процесі пошуку дієвих ідей і визначення кроків для наближення миру».
«Я поінформував про роботу нашої переговорної команди, координуємо дипломатію. Дуже розраховуємо на італійську підтримку й надалі: це має значення для України. Окремо хочу подякувати за пакет енергетичної підтримки, необхідного обладнання», - додав Зеленський.
Агенція ANSA писала, що зустріч Зеленського і Мелоні тривала близько півтори години. У переговорах також брали участь Секретар РНБО Рустем Умєров і глава МЗС Андрій Сибіга.
- Цього місяця Італія заявила, що не готова приєднуватися до програми НАТО щодо закупівлі американської зброї для України PURL, оскільки вважає це несвоєчасним на тлі переговорів про можливе перемир’я.
- Водночас уряд Італії схвалив рішення щодо передачі Україні 12-го пакета військової допомоги. Це поза ініціативою PURL і є прямою допомогою Риму Києву.