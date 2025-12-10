Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову по справі про службове недбальство, що спричинило загибель дев’яти людей. Про це повідомили в Telegram Офісу генпрокурора.

Труханов залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом із зобов’язанням носити електронний засіб контролю. Прокурори вважають, що це достатній захід, враховуючи

тяжкість наслідків інкримінованого правопорушення та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню.

“За результатами апеляційного розгляду суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, погодившись із доводами сторони обвинувачення щодо наявних процесуальних ризиків”, – повідомили в ОГП.

Підозру в службовому недбальстві Труханову повідомили за наслідки повені 30 вересня, внаслідок якої в Одесі загинули люди. Слідство вважає, що ситуація була спричинена неналежним функціонуванням системи водовідведення.

Підозри по цій справі, крім Труханова, мають ще вісім людей, зокрема його заступники, очільники департаментів і посадовці КП.

Труханов отримав підозру вже в статусі колишнього мера Одеси.

Він втратив посаду у зв'язку з позбавленням його громадянства. Президент позбавив його громадянства через виявлення в нього отриманого раніше російського паспорту. Труханов казав, що судився, аби його анулювали.