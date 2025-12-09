Папа Римський розкритикував коментарі Трампа щодо Європи

Папа Римський Лев XIV прокоментував останні коментарі Дональда Трампа, в яких той розкритикував Європу, передає Sky News.
“Зауваження, які лунають щодо Європи також в останніх інтерв'ю, я думаю, намагаються розбити те, що... має бути дуже важливим союзом сьогодні та в майбутньому”, - зазначив Папа Римський.
На думку понтифіка, деякі вислови Трампа “вносять величезні зміни в те, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами”.
Водночас, на запитання журналіста, чи вважає Папа Римський мирний план США для України справедливим, понтифік відповів, що “воліє не коментувати це”.
В останні дні Європа неодноразово зазнавала нападів з боку адміністрації Трампа: у маніфесті США про національну безпеку говориться, що континент перебуває в стані цивілізаційного занепаду, а високопосадовці Штатів критикують блок за цензуру. Ідеться, зокрема, про штраф для соцмережі Х за порушення правил прозорості.
Тепер же Трамп розкритикував Європу за погане управління та нездатність регулювати міграцію.
«Я думаю, вони слабкі... Я думаю, вони не знають, що робити. Європа не знає, що робити», — сказав нещодавно лідер Штатів.
