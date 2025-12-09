Папа Римський розкритикував коментарі Трампа щодо Європи

Папа Римський Лев XIV прокоментував останні коментарі Дональда Трампа, в яких той розкритикував Європу, передає Sky News.

“Зауваження, які лунають щодо Європи також в останніх інтерв'ю, я думаю, намагаються розбити те, що... має бути дуже важливим союзом сьогодні та в майбутньому”, - зазначив Папа Римський.

На думку понтифіка, деякі вислови Трампа “вносять величезні зміни в те, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами”.

Водночас, на запитання журналіста, чи вважає Папа Римський мирний план США для України справедливим, понтифік відповів, що “воліє не коментувати це”.