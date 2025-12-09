НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Політика

Папа Римський розкритикував коментарі Трампа щодо Європи

Водночас понтифік не захотів коментувати “мирний план” Трампа.

Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV прокоментував останні коментарі Дональда Трампа, в яких той розкритикував Європу, передає Sky News.

“Зауваження, які лунають щодо Європи також в останніх інтерв'ю, я думаю, намагаються розбити те, що... має бути дуже важливим союзом сьогодні та в майбутньому”, - зазначив Папа Римський.

На думку понтифіка, деякі вислови Трампа “вносять величезні зміни в те, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами”.

Водночас, на запитання журналіста, чи вважає Папа Римський мирний план США для України справедливим, понтифік відповів, що “воліє не коментувати це”.

  • В останні дні Європа неодноразово зазнавала нападів з боку адміністрації Трампа: у маніфесті США про національну безпеку говориться, що континент перебуває в стані цивілізаційного занепаду, а високопосадовці Штатів критикують блок за цензуру. Ідеться, зокрема, про штраф для соцмережі Х за порушення правил прозорості.

  • Тепер же Трамп розкритикував Європу за погане управління та нездатність регулювати міграцію.

  • «Я думаю, вони слабкі... Я думаю, вони не знають, що робити. Європа не знає, що робити», — сказав нещодавно лідер Штатів.

  • Речниця Єврокомісії відповіла на закиди Трампа про «слабких» європейських лідерів.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував нову Національну стратегію безпеки адміністрації Дональда Трампа.
