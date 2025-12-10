Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаПолітика

Bloomberg: Україна надіслала до Вашингтона переглянутий “мирний план”

Подробиць поки не повідомляється.

Bloomberg: Україна надіслала до Вашингтона переглянутий “мирний план”
Білий дім, ілюстративне фото

Україна надіслала США переглянутий “мирний план”.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Україна надіслала до Вашингтона переглянутий мирний план під час телефонної розмови президента Дональда Трампа з європейськими лідерами, за словами знайомої особи, оскільки обидві сторони намагаються продовжувати зусилля, спрямовані на припинення вторгнення Росії”, - йдеться у повідомленні.

  • Спершу угода містила 28 пунктів, зокрема відверто антиукраїнські. Згодом на переговорах у Женеві її скоротили до 20. Робота досі триває.

  • Учора президент повідомив, що стосовно територій консенсусу немає: Росія вимагає їх отримання. Україна на це не піде. США шукають рішення. 

  • США привезли "мирний план" з 28 пунктів, що передбачав, зокрема вимогу віддати Росії частину української території, в тому числі вільної, в листопаді. Після цього переговорні групи зустрічалися на декілька раундів обговорень. Напрацьовані тези американці повезли до Москви Владіміру Путіну.

  • Після цього знову було обговорення з українцями, і за їхнім результатами Штати передали оновлений документ. Американський президент Дональд Трамп запевняє, що українським перемовники з ним погодилися. Але цей документ, як і раніше, містить російську вимогу віддати територій. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies