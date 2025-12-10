Україна надіслала США переглянутий “мирний план”.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Україна надіслала до Вашингтона переглянутий мирний план під час телефонної розмови президента Дональда Трампа з європейськими лідерами, за словами знайомої особи, оскільки обидві сторони намагаються продовжувати зусилля, спрямовані на припинення вторгнення Росії”, - йдеться у повідомленні.

Спершу угода містила 28 пунктів, зокрема відверто антиукраїнські. Згодом на переговорах у Женеві її скоротили до 20. Робота досі триває.

Учора президент повідомив, що стосовно територій консенсусу немає: Росія вимагає їх отримання. Україна на це не піде. США шукають рішення.

США привезли "мирний план" з 28 пунктів, що передбачав, зокрема вимогу віддати Росії частину української території, в тому числі вільної, в листопаді. Після цього переговорні групи зустрічалися на декілька раундів обговорень. Напрацьовані тези американці повезли до Москви Владіміру Путіну.