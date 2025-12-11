Президент України Володимир Зеленський затвердив підписом закон про державний бюджет на 2026 рік, що був ухвалений Верховною Радою в цілому 3 грудня.

Як зазначено на сайті парламенту у картці законопроєкту, документ було підписано главою держави 10 грудня, через два дні після того, як свій підпис поставив спікер Руслан Стефанчук.

Кошторис-2026 передбачає 2,92 трильйона гривень доходів та 4,78 трильйона видатків. Дефіцит у близько 2,4 трильйона гривень, або ж 18,5% ВВП, лише частково покриває вже погоджена допомога від партнерів, джерело для 19 мільярдів доларів досі не визначене.