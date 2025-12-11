Міжвідомча робоча група схвалила переговорні позиції за двома останніми кластерами

Після того, коли їх затвердив український уряд, Київ буде готовий до відкриття переговорів із ЄС.

Міжвідомча робоча група з питань переговорного процесу щодо вступу України до ЄС схвалила переговорні позиції за Кластерами 4 і 5.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

За його словами, наступним етапом стане розгляд і затвердження напрацювань урядом. Після цього Україна буде повністю готова до відкриття переговорів із ЄС за всіма Кластерами.

Кластер 4 «Зелений порядок денний та стале з’єднання» охоплює транспортне законодавство, енергетичну політику, розвиток транс’європейських мереж, а також сфери охорони довкілля й кліматичної політики.

Кластер 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості» включає питання аграрної політики, продовольчої безпеки, рибальства та інші напрями, пов’язані з використанням ресурсів і регіональним розвитком.

Качка наголосив, що ухвалення цих позицій наближає Україну до повноцінного старту переговорів щодо членства в ЄС.