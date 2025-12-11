Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Міжвідомча робоча група схвалила переговорні позиції за двома останніми кластерами

Після того, коли їх затвердив український уряд, Київ буде готовий до відкриття переговорів із ЄС.

прапори України і ЄС
Фото: EPA/UPG

Міжвідомча робоча група з питань переговорного процесу щодо вступу України до ЄС схвалила переговорні позиції за Кластерами 4 і 5.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

За його словами, наступним етапом стане розгляд і затвердження напрацювань урядом. Після цього Україна буде повністю готова до відкриття переговорів із ЄС за всіма Кластерами.

Кластер 4 «Зелений порядок денний та стале з’єднання» охоплює транспортне законодавство, енергетичну політику, розвиток транс’європейських мереж, а також сфери охорони довкілля й кліматичної політики.

Кластер 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості» включає питання аграрної політики, продовольчої безпеки, рибальства та інші напрями, пов’язані з використанням ресурсів і регіональним розвитком.

Качка наголосив, що ухвалення цих позицій наближає Україну до повноцінного старту переговорів щодо членства в ЄС.
