Україна та Ірландія затвердили дорожню карту партнерства на п'ять років

Президент Зеленський висловив сподівання, що в цей період Україна вже стане членом ЄС.

Фото: Скриншот відео

Україна та Ірландія затвердили дорожню карту партнерства на наступні п’ять років. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні. 

"Ми затвердили дорожню карту партнерства між нашими країнами, Україною та Ірландією, щонайменше на наступні п’ять років. Сподіваємось, що в цей період Україна вже стане членом Європейського Союзу, і ми вдячні вам за підтримку на цьому шляху", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що обговорив із прем’єром Ірландії "весь двосторонній порядок денний". Президент нагадав, що Ірландія постійно політично допомагає Україні.

"Ми дуже вдячні за все це", - наголосив Зеленський. 

"Я був так вихований, що не можу критикувати за допомогу... Вона збільшується, або вона зменшується... Ми повинні бути вдячними і не забувати про це. Я дуже вірю, що ви це робили не тільки для того, щоб допомогти нам, а робили тому, що ви розумієте, через що ми проходимо... Тому ми вдячні за ваш вибір. Питання не в розмірі допомоги, питання в виборі", - сказав він.

Мартін, своєю чергою, висловив підтримку шляху України до ЄС і заявив про намір "прискорити порядок денний розширення" під час свого головування в Європейському союзі у другій половині 2026 року.

"Ірландія була одним із перших прихильників членства України в ЄС. Це критично важлива частина майбутньої безпеки України", - сказав він. 
