Росія щотижня втрачає у війні проти України по 7000 військових, заявив держсекретар США Макро Рубіо в інтерв’ю Fox News. Він вважає, що продовження війни ще 4-5 років для Росії не є реалістичним. Зараз бої ідуть за “40-50 кілометрів” або 20 % Донецької області, сказав Рубіо.

США намагаються врегулювати війну і дати Україні гарантії безпеки на майбутнє, які б забезпечили відсутність наступного вторгнення. Також Штати намагаються зробити так, щоб українська економіка не просто відновилася, а зростала.

“Теоретично, роблячі правильні речі, через десять років ВВП України може бути більшим, ніж Росії”, – вважає він.

Зупинити війну, впевнитися, що Україна більше ніколи не зазнає вторгнення або атаки, захистити країну довгостроково, аби вона не стала маріонетковою державою, і зробити так, щоб її економіка зростала – ось те, що, за словами держсекретаря, США намагаються досягти.

Рубіо вважає, що президент Дональд Трамп є єдиним світовим лідером, який може вести переговори з обома сторонами.

“Ви не можете завершити війну між Росією і Україною без переговорів із Росію”, – сказав він.

Рубіо підкреслив, що так само треба враховувати і українську позицію і сказав, що українці борються дуже мужньо.

Держсекретар переконаний, що з російського боку лише Владімір Путін може закінчити війну. Тож Штати намагаються зібрати обидві сторони війни і напрацювати пропозиції, з якими вони можуть погодитися.