Reuters: Туреччина порушила питання безпеки Чорного моря під час зустрічі у Брюсселі

Також глава МЗС Туреччини обговорювали питання потенційного припинення війни між РФ та Україною.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили безпеку в Чорному морі на тлі нещодавніх атак на танкери "тіньового флоту" Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в МЗС Туреччини.

"Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили безпеку в Чорному морі після того, як Анкара висловила стурбованість нападами на танкери, пов'язані з Росією, за деякі з яких відповідає Україна", — зазначається у повідомленні.

За даними агентства, Туреччина, як член НАТО, підтримує робочі відносини і з Москвою, і з Києвом.

Водночас Анкара засудила атаки на судна російського "тіньового флоту", які сталися у виключній економічній зоні Туреччини, неподалік чорноморського узбережжя.

У результаті нападів зріс рівень ризиків для судноплавства в регіоні — зокрема, підвищилися тарифи на страхування морських перевезень у Чорному морі. На цьому тлі одна з провідних турецьких судноплавних компаній, Besiktas Shipping, тимчасово припинила операції, пов’язані з Росією, через загрози безпеці.

Джерело у турецькому МЗС також повідомило, що під час зустрічі Фідана та Рютте обговорювалося питання можливого припинення війни між Росією та Україною, однак деталі цих перемовин не розголошуються.