Reuters: Туреччина порушила питання безпеки Чорного моря під час зустрічі у Брюсселі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили безпеку в Чорному морі на тлі нещодавніх атак на танкери "тіньового флоту" Росії.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в МЗС Туреччини.
"Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили безпеку в Чорному морі після того, як Анкара висловила стурбованість нападами на танкери, пов'язані з Росією, за деякі з яких відповідає Україна", — зазначається у повідомленні.
За даними агентства, Туреччина, як член НАТО, підтримує робочі відносини і з Москвою, і з Києвом.
Водночас Анкара засудила атаки на судна російського "тіньового флоту", які сталися у виключній економічній зоні Туреччини, неподалік чорноморського узбережжя.
У результаті нападів зріс рівень ризиків для судноплавства в регіоні — зокрема, підвищилися тарифи на страхування морських перевезень у Чорному морі. На цьому тлі одна з провідних турецьких судноплавних компаній, Besiktas Shipping, тимчасово припинила операції, пов’язані з Росією, через загрози безпеці.
Джерело у турецькому МЗС також повідомило, що під час зустрічі Фідана та Рютте обговорювалося питання можливого припинення війни між Росією та Україною, однак деталі цих перемовин не розголошуються.
- Поблизу берегів Африки біля Сенегалу відбувся підрив танкера, що належить до так званого "тіньового нафтового флоту" Росії.
- Судно Mersin зазнало чотирьох зовнішніх вибухів, внаслідок чого вода проникнула до машинного відділення. Проте танкер вдалося стабілізувати, екіпаж не постраждав, витоку нафти не зафіксовано.
- Попередні два інциденти з кораблями "тіньового флоту" відбулися у Чорному морі. Джерела LB стверджують, що порушники санкцій зазнали атаки морськими дронами Служби безпеки України. Чи пов'язані з діяльністю СБУ вибухи біля Африки - поки невідомо.