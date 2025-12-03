Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ГоловнаСвіт

Reuters: Туреччина порушила питання безпеки Чорного моря під час зустрічі у Брюсселі

Також глава МЗС Туреччини обговорювали питання потенційного припинення війни між РФ та Україною.

Reuters: Туреччина порушила питання безпеки Чорного моря під час зустрічі у Брюсселі
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили безпеку в Чорному морі на тлі нещодавніх атак на танкери "тіньового флоту" Росії. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в МЗС Туреччини.

"Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили безпеку в Чорному морі після того, як Анкара висловила стурбованість нападами на танкери, пов'язані з Росією, за деякі з яких відповідає Україна", — зазначається у повідомленні.

За даними агентства, Туреччина, як член НАТО, підтримує робочі відносини і з Москвою, і з Києвом. 

Водночас Анкара засудила атаки на судна російського "тіньового флоту", які сталися у виключній економічній зоні Туреччини, неподалік чорноморського узбережжя.

У результаті нападів зріс рівень ризиків для судноплавства в регіоні — зокрема, підвищилися тарифи на страхування морських перевезень у Чорному морі. На цьому тлі одна з провідних турецьких судноплавних компаній, Besiktas Shipping, тимчасово припинила операції, пов’язані з Росією, через загрози безпеці.

Джерело у турецькому МЗС також повідомило, що під час зустрічі Фідана та Рютте обговорювалося питання можливого припинення війни між Росією та Україною, однак деталі цих перемовин не розголошуються.

  • Поблизу берегів Африки біля Сенегалу відбувся підрив танкера, що належить до так званого "тіньового нафтового флоту" Росії.
  • Судно Mersin зазнало чотирьох зовнішніх вибухів, внаслідок чого вода проникнула до машинного відділення. Проте танкер вдалося стабілізувати, екіпаж не постраждав, витоку нафти не зафіксовано.
  • Попередні два інциденти з кораблями "тіньового флоту" відбулися у Чорному морі. Джерела LB стверджують, що порушники санкцій зазнали атаки морськими дронами Служби безпеки України. Чи пов'язані з діяльністю СБУ вибухи біля Африки - поки невідомо.   
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies