На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСуспільствоПодії

У Чорному морі вибухнули два танкери з «тіньового» флоту Росії

Наприклад, Kairos повідомив про «зовнішній вплив».

У Чорному морі вибухнули два танкери з «тіньового» флоту Росії
нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ, фото ілюстративне
Фото: СЗРУ

Два танкери з російського «тіньового» флоту Kairos і Virat зазнали вибухів у Чорному морі неподалік турецької протоки Босфор 28 листопада, пише Reuters

На обох суднах виникли пожежі, повідомили турецькі відомства та джерела у сфері морської безпеки.

Мінтранс Туреччини уточнив, що на танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа, коли він ішов із Єгипту до Росії. До місця події спрямували два швидкісні рятувальні човни, буксир і аварійне судно. Усі 25 членів екіпажу вдалося евакуювати.

За даними Директорату морських справ Туреччини, Kairos повідомив про «зовнішній вплив», після чого загорівся за 28 морських миль від узбережжя. Танкер прямував до російського порту Новоросійськ.

Ще один танкер — Virat — зазнав удару приблизно за 35 миль східніше. У машинному відділенні спостерігали сильне задимлення, але 20 моряків перебувають у безпеці. До судна відправили рятувальні підрозділи та комерційне судно.

Обидва танкери входять до списку суден, які перебувають під санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 

Повідомляють, що Kairos, який ішов під прапором Гамбії без вантажу, міг підірватися на міні й має ризик затоплення.

У Чорному морі періодично фіксують випадки дрейфування мін і ураження ними суден. Попри інциденти, судноплавство через Босфор триває.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies