У Чорному морі вибухнули два танкери з «тіньового» флоту Росії

Два танкери з російського «тіньового» флоту Kairos і Virat зазнали вибухів у Чорному морі неподалік турецької протоки Босфор 28 листопада, пише Reuters.

На обох суднах виникли пожежі, повідомили турецькі відомства та джерела у сфері морської безпеки.

Мінтранс Туреччини уточнив, що на танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа, коли він ішов із Єгипту до Росії. До місця події спрямували два швидкісні рятувальні човни, буксир і аварійне судно. Усі 25 членів екіпажу вдалося евакуювати.

За даними Директорату морських справ Туреччини, Kairos повідомив про «зовнішній вплив», після чого загорівся за 28 морських миль від узбережжя. Танкер прямував до російського порту Новоросійськ.

Ще один танкер — Virat — зазнав удару приблизно за 35 миль східніше. У машинному відділенні спостерігали сильне задимлення, але 20 моряків перебувають у безпеці. До судна відправили рятувальні підрозділи та комерційне судно.

Обидва танкери входять до списку суден, які перебувають під санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Повідомляють, що Kairos, який ішов під прапором Гамбії без вантажу, міг підірватися на міні й має ризик затоплення.

У Чорному морі періодично фіксують випадки дрейфування мін і ураження ними суден. Попри інциденти, судноплавство через Босфор триває.