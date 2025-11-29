Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
У неділю в усіх регіонах України будуть відключати світло обсягом від 0,5 до 3 черг

Максимальний обсяг буде у вечірні години.

У неділю в усіх регіонах України будуть відключати світло обсягом від 0,5 до 3 черг
Фото: Ігор Чайка / Facebook

Завтра, 30 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, повідомляє Укренерго. 

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);

Графіки обмежень потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

“Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!” – закликають енергетики. 
