Завтра, 30 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, повідомляє Укренерго.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);
Графіки обмежень потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
“Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!” – закликають енергетики.