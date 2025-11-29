Максимальний обсяг буде у вечірні години.

Завтра, 30 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, повідомляє Укренерго.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);

Графіки обмежень потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

“Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!” – закликають енергетики.