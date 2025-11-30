На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Розвідка: РФ посилює політику русифікації на тимчасово окупованих територіях України

Курс Кремля спрямований на пришвидшену русифікацію населення та агресивне витіснення української ідентичності.

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Росія посилює політику русифікації населення у всіх тимчасово окупованих територіях України. До 2036 року Кремль очікує, що 95% населення ідентифікуватимуть себе "росіянами".

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"путін підписав указ про затвердження нової стратегії державної національної політики росії до 2036 року, в центрі якої – концепція рф як "держави-цивілізації". Документ визначає нереалістичні цілі щодо формування однорідної громадянської ідентичності: кремль очікує, що до 2036 року 95% населення країни ідентифікуватимуть себе "русскими", а позитивне сприйняття міжнаціональних відносин зросте до 85%", – ідеться у повідомленні.

Ключовим елементом стратегії є інтеграція тимчасово окупованих українських територій. Росія планує масштабне розгортання пропагандистських програм у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, щоб усунути будь-які прояви національної свідомості, закріпити статус російської мови та посилити загальноросійську громадянську ідентичність. 

"Такий курс фактично спрямований на пришвидшену русифікацію населення та агресивне витіснення української ідентичності", – зазначають у розвідці.

Стратегія Кремля також фокусується на "внутрішніх загрозах": русофобії, викривленні історії, діях "недружніх країн" та ризиках виникнення етнічних анклавів. 

Кремль заявляє про намір зменшити конфлікти на національному й релігійному ґрунті, активізувавши використання соцмереж і відеоплатформ для просування "традиційних цінностей".

Окремим завданням уряду визначено формування за кордоном "об’єктивного" образу Росії як демократичної та правової держави. "москва планує використовувати міжнародні платформи, щоб створити в іноземної аудиторії враження рівності прав і свобод, попри зростання ксенофобії та посилення етноцентричних наративів усередині країни".

Втілення стратегії призведе до ще більшого звуження прав національних меншин і подальшого посилення контролю над інформаційним простором.
