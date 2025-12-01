ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ворог атакував Дніпровський район Херсона, є постраждалі

П'ятьох людей госпіталізували.

Ворог атакував Дніпровський район Херсона, є постраждалі
Фото: З відкритих джерел

Сьогодні зранку ворог з безпілотника атакував Дніпровський район Херсона. Постраждало п’ятеро осіб.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Постраждав 52-річний чоловік, який у цей час був на вулиці. Його доставлено до лікарні у тяжкому стані.

Потерпілий дістав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, множинні уламкові поранення лівої руки, обох ніг, передньої черевної стінки. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Потім стало відомо, що ще четверо херсонців звернулися до медиків по допомогу. Жінки 59 і 70 років та чоловіки 41 і 72 років мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Усі наразі ушпиталені.

  • Російська армія сьогодні зранку у Херсоні вдарила дроном по маршрутці. Ворожий FPV-дрон атакував маршрутку комунального підприємства під час виконання рейсу. 
