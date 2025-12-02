Росіяни атакували південь Одеської області дронами. Є перебої зі світлом

Уночі армія Росії знову масовано атакувала південь Одеської області дронами. Під ударом були об’єкти цивільної і енергетичної інфраструктури.

Активно працювала ППО, але є й пошкодження, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Постраждали енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору.

“Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила”, – розповів Кіпер.

Працює міський штаб з ліквідації наслідків і 11 Пунктів незламності. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах.

"Від ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 15 вогнеборців, від місцевих пожежних команд – 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу", – додали рятувальники.