Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували південь Одеської області дронами. Є перебої зі світлом

Розгорнули 11 Пунктів незламності. 

Росіяни атакували південь Одеської області дронами. Є перебої зі світлом
Атака на Одеську область 2 грудня
Фото: Олег Кіпер у Telegram

Уночі армія Росії знову масовано атакувала південь Одеської області дронами. Під ударом були об’єкти цивільної і енергетичної інфраструктури. 

Активно працювала ППО, але є й пошкодження, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Постраждали енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору. 

“Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила”, – розповів Кіпер.

Працює міський штаб з ліквідації наслідків і 11 Пунктів незламності. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах. 

"Від ДСНС залучались 3 одиниці  техніки та 15 вогнеборців, від місцевих пожежних команд – 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу", – додали рятувальники.
