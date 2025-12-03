NBC: Росія не пішла на компроміс щодо трьох пунктів мирного плану

Видання NBC News з посиланням на російського чиновника, який спілкувався з журналістами на основі анонімності, стверджує, що на переговорах у Москві диктатор Путіна не погодився з трьома пунктами презентованого йому мирного плану.

У Кремлі нібито не готові йти на компроміси щодо "трьох стовпів": йдеться про захоплення всієї території Донбасу, обмеження чисельності Збройних Сил України та міжнародне визнання окупованих територій з боку Сполучених Штатів та Європи. Ймовірно, саме ці розділи документа зазнали найбільших змін порівняно з оприлюдненим планом із 28 пунктів під час американсько-українських переговорів у Женеві та Вашингтоні.

При цьому росіяни "можуть проявити гнучкість" щодо інших положень мирної угоди - включно з використанням заморожених активів для відновлення України.