ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
​Румунія знищила у Чорному морі дрейфуючий український морський дрон

Морський безпілотник був знищений шляхом контрольованої детонації.

​Румунія знищила у Чорному морі дрейфуючий український морський дрон
Морський дрон Sea Baby, ілюстративне фото

Сьогодні, 3 грудня, військові водолази ВМС Румунії нейтралізували об'єкт, що загрожував судноплавству в Чорному морі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Румунії.

Зазначається, що об'єкт виявили на відстані приблизно 36 морських миль на схід від Констанци.

“Після аналізу дрейфуючого об'єкта солдати виявили, що це безпілотний надводний апарат типу Sea Baby”, - зазначили в Міноборони Румунії.

Близько 13:00 морський безпілотник був знищений шляхом контрольованої детонації.

Міноборони Румунії нагадало, що за останні майже чотири роки в Чорному морі було знешкоджено близько 150 морських мін, сім з яких були знищені Військово-морськими силами Румунії.
﻿
