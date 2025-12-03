​Румунія знищила у Чорному морі дрейфуючий український морський дрон

Сьогодні, 3 грудня, військові водолази ВМС Румунії нейтралізували об'єкт, що загрожував судноплавству в Чорному морі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Румунії.

Зазначається, що об'єкт виявили на відстані приблизно 36 морських миль на схід від Констанци.

“Після аналізу дрейфуючого об'єкта солдати виявили, що це безпілотний надводний апарат типу Sea Baby”, - зазначили в Міноборони Румунії.

Близько 13:00 морський безпілотник був знищений шляхом контрольованої детонації.

Міноборони Румунії нагадало, що за останні майже чотири роки в Чорному морі було знешкоджено близько 150 морських мін, сім з яких були знищені Військово-морськими силами Румунії.