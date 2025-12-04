Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Росія відправляє викрадених українських дітей до "таборів" у Північній Кореї, – Лубінець

Загалом зафіксовано 165 таборів, у яких українських дітей русифікують і мілітаризують. 

Фото: Макс Требухов

Росія відправляє викрадених українських дітей до таборів “перевиховання” у Північній Кореї.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За даними Регіонального центру з прав людини, зафіксовано 165 таборів, у яких українських дітей русифікують і мілітаризують. 

“Вони розташовані на ТОТ України, в РФ, Білорусі та навіть у Північній Кореї!”, – додав Лубінець.

“Примусове переміщення дітей, їхня русифікація, мілітаризація — це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. До того ж нагадаю, що насильницька передача дітей від однієї групи до іншої групи – це одна з 5 ознак геноциду згідно з Римським Статутом. Це абсолютно неприпустимо”, – підкреслив він.

Омбудсман нагадав, що Росії байдуже на долю українських дітей: для країни-агресора це просто ресурс для майбутніх воєн проти західного світу. 

“Важливо, щоб наші партнери враховували кожен такий випадок і сприяли притягненню винних до відповідальності. Кожна дитина має бути знайдена, захищена і повернена додому. Українські діти не можуть бути зброєю у руках агресора”, – каже Лубінець.
