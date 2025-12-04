Загалом зафіксовано 165 таборів, у яких українських дітей русифікують і мілітаризують.

Росія відправляє викрадених українських дітей до таборів “перевиховання” у Північній Кореї.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За даними Регіонального центру з прав людини, зафіксовано 165 таборів, у яких українських дітей русифікують і мілітаризують.

“Вони розташовані на ТОТ України, в РФ, Білорусі та навіть у Північній Кореї!”, – додав Лубінець.

“Примусове переміщення дітей, їхня русифікація, мілітаризація — це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. До того ж нагадаю, що насильницька передача дітей від однієї групи до іншої групи – це одна з 5 ознак геноциду згідно з Римським Статутом. Це абсолютно неприпустимо”, – підкреслив він.

Омбудсман нагадав, що Росії байдуже на долю українських дітей: для країни-агресора це просто ресурс для майбутніх воєн проти західного світу.

“Важливо, щоб наші партнери враховували кожен такий випадок і сприяли притягненню винних до відповідальності. Кожна дитина має бути знайдена, захищена і повернена додому. Українські діти не можуть бути зброєю у руках агресора”, – каже Лубінець.