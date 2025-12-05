Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та морського порту у РФ

Також підтвердили результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ.

Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та морського порту у РФ
Наслідки атаки у Росії
Фото: Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження в ніч на 5 грудня Сизранського НПЗ та морського порту у Краснодарському краї РФ. 

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 5 грудня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край, рф)", – розповіли у Генштабі.

Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксували влучання по території об’єкту і пожежу, а ступінь завданих збитків уточнюють.

Крім того, уражалися потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області РФ. Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8.9 млн. тонн нафти на рік, завод задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Там зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ. 

Також підтверджені результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ. Там  пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок. 

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", – наголосили у Генштабі. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies