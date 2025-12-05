Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та морського порту у РФ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження в ніч на 5 грудня Сизранського НПЗ та морського порту у Краснодарському краї РФ.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 5 грудня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край, рф)", – розповіли у Генштабі.

Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксували влучання по території об’єкту і пожежу, а ступінь завданих збитків уточнюють.

Крім того, уражалися потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області РФ. Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8.9 млн. тонн нафти на рік, завод задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Там зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ.

Також підтверджені результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ. Там пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", – наголосили у Генштабі.