Росіяни атакували Дніпровський район Херсона, постраждав цивільний

Російські окупанти атакували Дніпровський район міста Херсон, унаслідок чого поранень зазнав літній чоловік.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 11:30 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсон. Під ворожий удар потрапив 62-річний чоловік. Він дістав контузію, перелом кістки ноги, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні.

“Швидка” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.