Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Суспільство Війна

Росіяни атакували Дніпровський район Херсона, постраждав цивільний

Окупанти продовжують терор Херсона та області.

Росіяни атакували Дніпровський район Херсона, постраждав цивільний
Нологовий будинок у Херсоні
Фото: Скриншот відео

Російські окупанти атакували Дніпровський район міста Херсон, унаслідок чого поранень зазнав літній чоловік.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 11:30 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсон. Під ворожий удар потрапив 62-річний чоловік. Він дістав контузію, перелом кістки ноги, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – ідеться у повідомленні.

“Швидка” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
Теми: , ,
﻿
